Запоминатор - напоминалка - удобный органайзер для напоминания пользователю о различных событиях, с четырьмя виджетами, голосовым набором на русском и синхронизацией с Google. Доступно множество настроек, в том числе длительность звучания напоминания и тип напоминания по-умолчанию, имеется голосовое озвучивание напоминаний при их срабатывании, множество разных стилизуемых виджетов и многое другое.

Основные возможности программы: