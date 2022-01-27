Запоминатор - напоминалка для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.54 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,01 Мб
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Запоминатор - напоминалка - удобный органайзер для напоминания пользователю о различных событиях, с четырьмя виджетами, голосовым набором на русском и синхронизацией с Google. Доступно множество настроек, в том числе длительность звучания напоминания и тип напоминания по-умолчанию, имеется голосовое озвучивание напоминаний при их срабатывании, множество разных стилизуемых виджетов и многое другое.

Основные возможности программы:

  • минимальное использование аккумулятора в режиме GPS;
  • периодическое напоминание. Например будильник;
  • быстро доступный таймер на короткие интервалы. Например что бы не забыть перезвонить кому-то через 40 минут;
  • голосовой набор даты и времени. Формат "Задача-день-время";
  • оповещения при возможности опоздать;
  • синхронизация напоминаний между устройствами;
  • отправка задач друзьям;
  • виджет для быстрого доступа к таймеру;
  • напоминание о делах с синтезом речи;
  • голосовое напоминание;
  • отсутствие рекламы.
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