Запоминатор - напоминалка для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.54 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Leonid Arefev
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,01 Мб
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Запоминатор - напоминалка - удобный органайзер для напоминания пользователю о различных событиях, с четырьмя виджетами, голосовым набором на русском и синхронизацией с Google. Доступно множество настроек, в том числе длительность звучания напоминания и тип напоминания по-умолчанию, имеется голосовое озвучивание напоминаний при их срабатывании, множество разных стилизуемых виджетов и многое другое.
Основные возможности программы:
- минимальное использование аккумулятора в режиме GPS;
- периодическое напоминание. Например будильник;
- быстро доступный таймер на короткие интервалы. Например что бы не забыть перезвонить кому-то через 40 минут;
- голосовой набор даты и времени. Формат "Задача-день-время";
- оповещения при возможности опоздать;
- синхронизация напоминаний между устройствами;
- отправка задач друзьям;
- виджет для быстрого доступа к таймеру;
- напоминание о делах с синтезом речи;
- голосовое напоминание;
- отсутствие рекламы.
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