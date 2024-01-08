Enigma Virtual Box для Windows

Описание
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Оценка: 4.88/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.60 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Средства разработки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 7 749 | Статистика
Размер:7,37 Мб
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Enigma Virtual Box скриншот № 1

Enigma Virtual Box - бесплатная система виртуализации приложений, которая не извлекая виртуальных файлов на диск и не создавая временных файлов на ПК (эмуляция происходит только во внутренней памяти процесса), позволяет корректно объединить все файлы приложения в один исполняемый файл.

Поддерживаются любые типы файлов, как например динамические библиотеки (*.dll), ActiveX/COM объекты (*.dll, *.ocx), мультимедийные файлы (*.avi, *.mp3), текстовые файлы (*.txt, *doc) и др. Программа позволяет сжать виртуальные файлы, уменьшая общий размер создаваемого приложения в несколько раз, что делает Enigma Virtual Box незаменимым инструментом для создания портативных приложений.

Что нового в Enigma Virtual Box 10.60?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Enigma Virtual Box

Gethard про Enigma Virtual Box 4.80 Build 20120705 [07-07-2012]

мла-уж, автор русский, а интерфейс проги руссифицировать не мог! куда мир катиться..(
6 | 7 | Ответить

B1oS про Enigma Virtual Box 4.60 Build 20120607 [10-06-2012]

Слушай,Admin, у меня комп иногда глючит хочу показать народу как бороться с WinlockАМИ. Прога глючить жестко не будет?
6 | 6 | Ответить

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