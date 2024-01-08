Enigma Virtual Box для Windows
|Оценка:
|4.88/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.60 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Vladimir Sukhov
|Категория:
|Средства разработки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 7 749 | Статистика
|Размер:
|7,37 Мб
|СКАЧАТЬ
Enigma Virtual Box - бесплатная система виртуализации приложений, которая не извлекая виртуальных файлов на диск и не создавая временных файлов на ПК (эмуляция происходит только во внутренней памяти процесса), позволяет корректно объединить все файлы приложения в один исполняемый файл.
Поддерживаются любые типы файлов, как например динамические библиотеки (*.dll), ActiveX/COM объекты (*.dll, *.ocx), мультимедийные файлы (*.avi, *.mp3), текстовые файлы (*.txt, *doc) и др. Программа позволяет сжать виртуальные файлы, уменьшая общий размер создаваемого приложения в несколько раз, что делает Enigma Virtual Box незаменимым инструментом для создания портативных приложений.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Enigma Virtual Box
Gethard про Enigma Virtual Box 4.80 Build 20120705 [07-07-2012]
мла-уж, автор русский, а интерфейс проги руссифицировать не мог! куда мир катиться..(
6 | 7 | Ответить
B1oS про Enigma Virtual Box 4.60 Build 20120607 [10-06-2012]
Слушай,Admin, у меня комп иногда глючит хочу показать народу как бороться с WinlockАМИ. Прога глючить жестко не будет?
6 | 6 | Ответить