Helium Converter - бесплатная и простая в использовании программа, которая представляет собой аудиоконвертер с поддержкой форматов AAC, FLAC, M4A, MP3, MPC, Ogg Vorbic, Wave, WAVPack, WMA. При преобразовании сохраняются все метаданные, находившиеся в исходном треке.

Присутствует проверка и анализ FLAC и MP3 файлов на наличие ошибок, а также имеется поддержка Drag & drop.