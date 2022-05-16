Helium Converter для Windows

Описание
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Оценка: 3.85/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.186 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 912 | Статистика
Размер:9,78 Мб
Helium Converter скриншот № 1
Helium Converter скриншот № 2

Helium Converter - бесплатная и простая в использовании программа, которая представляет собой аудиоконвертер с поддержкой форматов AAC, FLAC, M4A, MP3, MPC, Ogg Vorbic, Wave, WAVPack, WMA. При преобразовании сохраняются все метаданные, находившиеся в исходном треке.

Присутствует проверка и анализ FLAC и MP3 файлов на наличие ошибок, а также имеется поддержка Drag & drop.

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Отзывы о программе Helium Converter

Сергей про Helium Audio Converter 1.1.0 Build 181 [13-05-2013]

Прекрасный конвертер!!! Из плюсов отмечу что ни один аудио корнвертер не смог похвастаться функцией выравнивания громкости а этот смог. Недостатком является отсутствие русской локализации интерфесйса.
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