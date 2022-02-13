ВидеоМАСТЕР для Windows

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Оценка: 4.01/5 голосов - 476
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 650 руб. | Купить
Ограничение:10 дней, наложение логотипа "Пробная версия" на выходные файлы
Версия:12.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 261 754 | Статистика
Размер:55,96 Мб
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ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого разрешения и онлайн-видео. Конвертер включает более 320 готовых настроек видео для мобильных устройств (плееров, телефонов, игровых приставок) и популярных сайтов, таких как YouTube, Vimeo, ВКонтакте и др. Кроме того можно легко менять любые параметры видео, включая разрешение и битрейт. ВидеоМАСТЕР поддерживает форматы AVI, MP4, MPEG, 3GP, 3G2, WMV, MOV, VOB, MKV, FLV, MPG, PSP, M4V, MTV, H261, H263, H264, MP3 и многие другие, а также позволяет извлекать звук из любого видео.

Основные возможности программы:

  • Поддержка форматов AVI, MP4, MPEG, 3GP, 3G2, WMV, MOV, VOB, MKV, FLV, MPG, PSP, M4V, MTV, H261, H263, H264, MP3 и др.
  • Обрезка и соединение видео.
  • Кадрирование видео и добавление надписей.
  • Пакетная конвертация файлов.
  • Повышение качества видеозаписей.
  • Оптимизация видео для различных мобильных устройств (iPhone, iPod, телефонов Nokia, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola и др.).
  • Наложение специальных эффектов.
  • Встроенный DVD-риппер (конвертация целых дисков или отдельных глав).
  • Публикация видео на сайтах и блогах.
  • Возможность записи DVD дисков с интерактивным меню.
  • Интегрированный проигрыватель.
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Отзывы о программе ВидеоМАСТЕР

Андрей про ВидеоМАСТЕР 12.7 [28-01-2022]

Еле удалил её! Деинсталятор не работает!
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Юрий про ВидеоМАСТЕР 12.7 [22-12-2021]

Мало сказать:"Нехорошие люди".
А какие они на самом деле, сказать боюсь.
Не хочется марать смартфон.
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евгений про ВидеоМАСТЕР 12.7 [16-01-2021]

Самый лучший,по моему мнению,конвектор из видео в гиф.Пользуюсь 5 лет порта
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Андрей про ВидеоМАСТЕР 12.7 [04-01-2021]

Скачал программу с пробным периодом, но так и не смог ею полноценно воспользоваться, чтобы склеить видео надо покупать. А после возникли проблемы с удалением, деинсталятор вечно зависал.
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МАША про ВидеоМАСТЕР 12.7 [29-11-2020]

УЖАС!!!
2 | 2 | Ответить

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