ВидеоМАСТЕР для Windows
|Оценка:
|4.01/5 голосов - 476
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 650 руб. | Купить
|Ограничение:
|10 дней, наложение логотипа "Пробная версия" на выходные файлы
|Версия:
|12.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|AMS Soft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 261 754 | Статистика
|Размер:
|55,96 Мб
|СКАЧАТЬ
ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого разрешения и онлайн-видео. Конвертер включает более 320 готовых настроек видео для мобильных устройств (плееров, телефонов, игровых приставок) и популярных сайтов, таких как YouTube, Vimeo, ВКонтакте и др. Кроме того можно легко менять любые параметры видео, включая разрешение и битрейт. ВидеоМАСТЕР поддерживает форматы AVI, MP4, MPEG, 3GP, 3G2, WMV, MOV, VOB, MKV, FLV, MPG, PSP, M4V, MTV, H261, H263, H264, MP3 и многие другие, а также позволяет извлекать звук из любого видео.
Основные возможности программы:
- Поддержка форматов AVI, MP4, MPEG, 3GP, 3G2, WMV, MOV, VOB, MKV, FLV, MPG, PSP, M4V, MTV, H261, H263, H264, MP3 и др.
- Обрезка и соединение видео.
- Кадрирование видео и добавление надписей.
- Пакетная конвертация файлов.
- Повышение качества видеозаписей.
- Оптимизация видео для различных мобильных устройств (iPhone, iPod, телефонов Nokia, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola и др.).
- Наложение специальных эффектов.
- Встроенный DVD-риппер (конвертация целых дисков или отдельных глав).
- Публикация видео на сайтах и блогах.
- Возможность записи DVD дисков с интерактивным меню.
- Интегрированный проигрыватель.
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Отзывы о программе ВидеоМАСТЕР
Андрей про ВидеоМАСТЕР 12.7 [28-01-2022]
Еле удалил её! Деинсталятор не работает!
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Юрий про ВидеоМАСТЕР 12.7 [22-12-2021]
Мало сказать:"Нехорошие люди".
А какие они на самом деле, сказать боюсь.
Не хочется марать смартфон.
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евгений про ВидеоМАСТЕР 12.7 [16-01-2021]
Самый лучший,по моему мнению,конвектор из видео в гиф.Пользуюсь 5 лет порта
| 1 | Ответить
Андрей про ВидеоМАСТЕР 12.7 [04-01-2021]
Скачал программу с пробным периодом, но так и не смог ею полноценно воспользоваться, чтобы склеить видео надо покупать. А после возникли проблемы с удалением, деинсталятор вечно зависал.
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