ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого разрешения и онлайн-видео. Конвертер включает более 320 готовых настроек видео для мобильных устройств (плееров, телефонов, игровых приставок) и популярных сайтов, таких как YouTube, Vimeo, ВКонтакте и др. Кроме того можно легко менять любые параметры видео, включая разрешение и битрейт. ВидеоМАСТЕР поддерживает форматы AVI, MP4, MPEG, 3GP, 3G2, WMV, MOV, VOB, MKV, FLV, MPG, PSP, M4V, MTV, H261, H263, H264, MP3 и многие другие, а также позволяет извлекать звук из любого видео.



Основные возможности программы:

Поддержка форматов AVI, MP4, MPEG, 3GP, 3G2, WMV, MOV, VOB, MKV, FLV, MPG, PSP, M4V, MTV, H261, H263, H264, MP3 и др.

Обрезка и соединение видео.

Кадрирование видео и добавление надписей.

Пакетная конвертация файлов.

Повышение качества видеозаписей.

Оптимизация видео для различных мобильных устройств (iPhone, iPod, телефонов Nokia, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola и др.).

Наложение специальных эффектов.

Встроенный DVD-риппер (конвертация целых дисков или отдельных глав).

Публикация видео на сайтах и блогах.

Возможность записи DVD дисков с интерактивным меню.

Интегрированный проигрыватель.