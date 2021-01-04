ТОП-сегодня раздела "Расширения"

Defender Control 1.6 С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

CPU-Control 2.1 CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер...

StartIsBack++ 2.9.8 StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...

Universal Watermark Disabler 1.0.0.6 Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10...

KeyFinder 2.0.10.13 KeyFinder - бесплатная программа для извлечения из реестра ключей установленной операционной...