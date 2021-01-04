Sizer для Windows

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Оценка: 4.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.34 / 4.0 dev 640 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 369 | Статистика
Размер:184 Кб
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Sizer скриншот № 1

Sizer - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет легко изменять размер окна любого приложения. Программа способна не только автоматически менять размер окон, но и умеет запоминать их расположение на рабочем столе. Также присутствует возможность создания различных пользовательских профилей.

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Отзывы о программе Sizer

Дмитрий про Sizer 3.33 [10-05-2016]

На некоторых окнах не работает.Отстой.
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Andrey про Sizer 3.33 [24-06-2015]

Нормальная программа. Всё работает. Удобно для больших экранов
2 | 2 | Ответить

Валерий про Sizer 3.33 [13-01-2013]

ResizeEnable рулит!
2 | 2 | Ответить

Валерий про Sizer 3.33 [13-01-2013]

Прграмма гавно! Размер окна то она меняет, а вот содержимое окна прокрутить нельзя! Какой тогда от этой программы толк???
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