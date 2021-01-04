Sizer для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.34 / 4.0 dev 640 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|B.Apps
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 369 | Статистика
|Размер:
|184 Кб
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Sizer - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет легко изменять размер окна любого приложения. Программа способна не только автоматически менять размер окон, но и умеет запоминать их расположение на рабочем столе. Также присутствует возможность создания различных пользовательских профилей.
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Отзывы о программе Sizer
Andrey про Sizer 3.33 [24-06-2015]
Нормальная программа. Всё работает. Удобно для больших экранов
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Валерий про Sizer 3.33 [13-01-2013]
Прграмма гавно! Размер окна то она меняет, а вот содержимое окна прокрутить нельзя! Какой тогда от этой программы толк???
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