Shutter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 14
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Denis Kozlov
|Категории:
|Управление питанием - Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 5 346 | Статистика
|Размер:
|3,21 Мб
Shutter - многофункциональная утилита для управления питанием компьютера, с помощью которой можно выключать, блокировать, перезагружать компьютер, переводить его в спящий режим и многое другое.
Каждое из вышеперечисленных действий может быть вызвано определенным событием, среди которых настраиваемый таймер, низкий заряд батареи, отсутствие активности пользователя, закрытие окна, низкая загрузка процессора, остановка воспроизведения музыки в Winamp и пр. Присутствует возможность управления программой через веб-интерфейс.
- Исправлены ошибки.
Таймер выключения - приложение, которое позволяет в заданное пользователем время...
BatteryCare - удобная программа, которая производит мониторинг циклов заряда/разряда...
SM Timer - бесплатная утилита, позволяющая в назначенное пользователем время выключить...
PowerOff 6.4-05beta (сборка от 18.01.2011)
PowerOff - программный выключатель компьютера. Умеет выключать компьютер, а также...
BatteryInfoView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает текущее состояние батареи...
Wise Auto Shutdown - простая программа, с помощью котрой можно планировать выключение компьютера, перезагрузку, выход из системы...
Отзывы о программе Shutter
КФ про Shutter 3.8 [13-03-2017]
Поддерживает большой перечень событий и действий после событий. Удобно что перед уходом в сон или отключением компа можно получить окно предупреждения, в котором при необходимости отменить действие. Позволяет делать несколько предустановок и вызывать нужную в данный момент. Короче настроил и забыл.
2 | 4 | Ответить
Петр про Shutter 3.4 [04-02-2014]
Программа хороша. Подскажите, можно ли ее настроить, чтоб она выключала компьютер после окончания воспроизведения фильма во встроенном плеере Mediaget? Какой ивент добавить?
2 | 2 | Ответить
Mihail про Shutter 2.90 [02-07-2012]
ivanich, глядя на такой "замок зажигания" как встроенный в винде, у которого довольно быстро засираются контакты, и т.д.
то лучше уж установить второй, который не будет пудрить тебе мозг... Кстати нормальная программа, свои ф-ции выполняет
2 | 2 | Ответить
ivanich про Shutter 2.90 [30-09-2011]
Глядя на такие проги я думаю:зачем нужен автомашине второй замок зажигания?
2 | 2 | Ответить