Shutter - многофункциональная утилита для управления питанием компьютера, с помощью которой можно выключать, блокировать, перезагружать компьютер, переводить его в спящий режим и многое другое.

Каждое из вышеперечисленных действий может быть вызвано определенным событием, среди которых настраиваемый таймер, низкий заряд батареи, отсутствие активности пользователя, закрытие окна, низкая загрузка процессора, остановка воспроизведения музыки в Winamp и пр. Присутствует возможность управления программой через веб-интерфейс.