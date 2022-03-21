Shutter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 14
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Управление питанием - Автоматизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 5 346 | Статистика
Размер:3,21 Мб
Shutter скриншот № 1
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Shutter скриншот № 3

Shutter - многофункциональная утилита для управления питанием компьютера, с помощью которой можно выключать, блокировать, перезагружать компьютер, переводить его в спящий режим и многое другое.

Каждое из вышеперечисленных действий может быть вызвано определенным событием, среди которых настраиваемый таймер, низкий заряд батареи, отсутствие активности пользователя, закрытие окна, низкая загрузка процессора, остановка воспроизведения музыки в Winamp и пр. Присутствует возможность управления программой через веб-интерфейс.

Что нового в Shutter 4.5?
  • Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Shutter

КФ про Shutter 3.8 [13-03-2017]

Поддерживает большой перечень событий и действий после событий. Удобно что перед уходом в сон или отключением компа можно получить окно предупреждения, в котором при необходимости отменить действие. Позволяет делать несколько предустановок и вызывать нужную в данный момент. Короче настроил и забыл.
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Петр про Shutter 3.4 [04-02-2014]

Программа хороша. Подскажите, можно ли ее настроить, чтоб она выключала компьютер после окончания воспроизведения фильма во встроенном плеере Mediaget? Какой ивент добавить?
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Mihail про Shutter 2.90 [02-07-2012]

ivanich, глядя на такой "замок зажигания" как встроенный в винде, у которого довольно быстро засираются контакты, и т.д.
то лучше уж установить второй, который не будет пудрить тебе мозг... Кстати нормальная программа, свои ф-ции выполняет
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ivanich про Shutter 2.90 [30-09-2011]

Глядя на такие проги я думаю:зачем нужен автомашине второй замок зажигания?
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