Free Countdown Timer для Windows
|Оценка:
|4.74/5 голосов - 30
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Comfort Software Group
|Категория:
|Часы, будильники
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 15 065 | Статистика
|Размер:
|4,54 Мб
Free Countdown Timer - бесплатная программа, которая представляет собой удобный в использовании таймер обратного отсчета. Присутствует возможность установки неограниченного количества таймеров, которые можно настроить на отсчет времени или заставить отсчитывать до (от) даты/времени.
При срабатывании таймера воспроизводится заданный звуковой сигнал и отображается всплывающее окно с настроенным сообщением. Также программа позволяет включать метроном, показывать таймер в плавающем окне, выводить компьютер из спящего режима, включать монитор, задавать повторение сигнала и др.
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Отзывы о программе Free Countdown Timer
Валерий про Free Countdown Timer 5.1 [10-12-2022]
Простая и удобная прога, без всяких глупых наворотов... только то, что нужно, чтобы назначить определенный отрезок времени, допустим для сна или какой-нибудь медитации, а затем остановить занятие по звуковому сигналу. Рекомендую, лично мне понравилось.
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Гагик про Free Countdown Timer 5.0 [05-07-2021]
Отличный многофункциональный планировщик текущих дел и событий со встроенными опциями визуального и звукового оповещения. Всплывающие уведомления сопровождаются пением птиц, разными приятными звуками по выбору (более 10). Спасибо разработчикам! Поставил достойные 5 звезд.
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Дмитрий про Free Countdown Timer 5.0 [04-04-2021]
Программа хорошая, но хотелось бы, чтобы пропущенные события выделялись цветом и появлялись в плавающем окошке.
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Дмитрий про Free Countdown Timer 4.0.1 [20-01-2021]
Сколько перебрал я разных напоминалок, и всё равно возвращаюсь к этой, эта самая Лучшая.
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Ольга! про Free Countdown Timer 4.0.1 [10-11-2020]
Очень удобная программа. Советую ей пользоваться
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