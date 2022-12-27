Free Countdown Timer - бесплатная программа, которая представляет собой удобный в использовании таймер обратного отсчета. Присутствует возможность установки неограниченного количества таймеров, которые можно настроить на отсчет времени или заставить отсчитывать до (от) даты/времени.

При срабатывании таймера воспроизводится заданный звуковой сигнал и отображается всплывающее окно с настроенным сообщением. Также программа позволяет включать метроном, показывать таймер в плавающем окне, выводить компьютер из спящего режима, включать монитор, задавать повторение сигнала и др.