ElevenClock - бесплатное программное обеспечение, позволяющее разместить настраиваемые часы на панели задач Windows 10/11.

Вы можете настроить ElevenClock по своему усмотрению - от добавления секунд до изменения цветовой схемы - и они будут отображаться на всех дисплеях, подключенных к вашему компьютеру. Вы можете выбрать, показывать или скрывать часы в полноэкранных приложениях, и что происходит, когда вы щелкаете, дважды щелкаете или нажимаете среднюю кнопку мыши.

ElevenClock с точностью до миллисекунды автоматически синхронизируется со временем Интернета. Присутствует возможность настроить его на разные часовые пояса.

Особенности ElevenClock: