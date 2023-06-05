ElevenClock для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Martí Climent
|Категория:
|Часы, будильники
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31,82 Мб
ElevenClock - бесплатное программное обеспечение, позволяющее разместить настраиваемые часы на панели задач Windows 10/11.
Вы можете настроить ElevenClock по своему усмотрению - от добавления секунд до изменения цветовой схемы - и они будут отображаться на всех дисплеях, подключенных к вашему компьютеру. Вы можете выбрать, показывать или скрывать часы в полноэкранных приложениях, и что происходит, когда вы щелкаете, дважды щелкаете или нажимаете среднюю кнопку мыши.
ElevenClock с точностью до миллисекунды автоматически синхронизируется со временем Интернета. Присутствует возможность настроить его на разные часовые пояса.
Особенности ElevenClock:
- Пользовательский формат времени/даты - добавьте секунды и день недели или скройте дату и покажите только время. Выбирайте из общих предустановленных форматов или создавайте свои собственные.
- Возможность изменить размер часов, цвет фона, семейство/размер/стиль/цвет шрифта.
- Пользовательское положение, количество часов. Возможность разместить часы в любом месте вашего дисплея. Добавьте вторые часы и разместите по одному на каждой стороне панели задач или в любом другом месте.
- Настраиваемое поведение. Сохраняйте часы видимыми в полноэкранных окнах, чтобы вы всегда знали, который час. Измените, что происходит при щелчке, двойном или среднем щелчке.
- Автоматическая синхронизация с временем в Интернете.
- Поддержка нескольких мониторов - каждые часы настраиваются индивидуально.
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