Zip Recovery Toolbox для Windows

Zip Recovery Toolbox 1.2.19.61

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Описание Zip Recovery Toolbox 1.2.19.61Описание   Скачать Zip Recovery Toolbox 1.2.19.61СКАЧАТЬ (3,29 Мб) Скриншоты Zip Recovery Toolbox 1.2.19.61Скриншоты (3)   Статистика Zip Recovery Toolbox 1.2.19.61Статистика   Отзывы о Zip Recovery Toolbox 1.2.19.61Отзывы (0)  
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Zip Recovery Toolbox - простая в использовании утилита, которая при помощи пошагового мастера поможет Вам восстановить файлы из поврежденных Zip архивов.

Благодаря собственным алгоритмам восстановления программа умеет работать с архивами, защищенными паролем, а также позволяет свести к минимуму потери данных, содержащихся в поврежденном архиве. В ходе работы приложение извлекает данные и сохраняет их на жесткий диск, без модификации исходного архива. Также программа может восстанавливать ZIP архивы размером более 4 Гб.

Zip Recovery Toolbox
Zip Recovery Toolbox
Zip Recovery Toolbox
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 27$
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 110
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе Zip Recovery Toolbox

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