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2.50 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 2.50 из 5

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5 iCab Mobile - браузер для мобильных устройств на платформе iOS. Интерфейс сильно напоминает интерфейс штатного браузера Safari, но на этом сходство заканчивается. Функционал браузера просто потресающий. Основные возможности браузера iCab Mobile: быстрое добавление сайтов в экспресс панель;

режим повышенной безопасности, во время которого данные кукисов, логины и пароли нигде не сохраняются, не ведется история посещения вебсайтов;

оптимизация трафика (за счет сжатия страницы);

безопасное хранение логинов и паролей с возможностью создания резервной копии и синхронизации ее с настольным ПК;

полноэкранный режим просмотра html страниц;

автоматическое заполнение форм данными хранящимися в защищенном хранилище (логины, пароли, ФИО, данные кредитных карт и прочее);

поддержка плагинов (например, можно загружать ролики с youtube и смотреть их оффлайн);

загрузка любых типов файлов с последующим просмотром, если расширение загруженного файла поддерживается операционной системой;

изменение идентификатора браузера (может представляться как Opera, Internet Explorer, FireFox, Safari и т.п.);

тонкая настройка фильтров (можно отключать рекламные блоки на страницах, счетчики и еще много чего);

возможность интегрирования сторонних поисковых движков (можно прикрутить поиск от Google, Yandex, Mail и т.п.);

интеграция с Dropbox, FireFox Sync.

и еще много чего. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app