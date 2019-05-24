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iCab Mobile 9.12.3 для iPhone, iPad, iPod
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2.50 из 5, всего оценок - 4
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- Рейтинг программы - 2.50 из 5
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iCab Mobile - браузер для мобильных устройств на платформе iOS. Интерфейс сильно напоминает интерфейс штатного браузера Safari, но на этом сходство заканчивается. Функционал браузера просто потресающий.
Основные возможности браузера iCab Mobile:
-
быстрое добавление сайтов в экспресс панель;
-
режим повышенной безопасности, во время которого данные кукисов, логины и пароли нигде не сохраняются, не ведется история посещения вебсайтов;
-
оптимизация трафика (за счет сжатия страницы);
-
безопасное хранение логинов и паролей с возможностью создания резервной копии и синхронизации ее с настольным ПК;
-
полноэкранный режим просмотра html страниц;
-
автоматическое заполнение форм данными хранящимися в защищенном хранилище (логины, пароли, ФИО, данные кредитных карт и прочее);
-
поддержка плагинов (например, можно загружать ролики с youtube и смотреть их оффлайн);
-
загрузка любых типов файлов с последующим просмотром, если расширение загруженного файла поддерживается операционной системой;
-
изменение идентификатора браузера (может представляться как Opera, Internet Explorer, FireFox, Safari и т.п.);
-
тонкая настройка фильтров (можно отключать рекламные блоки на страницах, счетчики и еще много чего);
-
возможность интегрирования сторонних поисковых движков (можно прикрутить поиск от Google, Yandex, Mail и т.п.);
-
интеграция с Dropbox, FireFox Sync.
-
и еще много чего.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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Отзывы о программе iCab Mobile
Владимир про iCab Mobile 9.5.2 для iPhone, iPad, iPod [24-09-2016]
Неплохая программа. Однако в ней перестала работать вкладка Размер шрифта. Последнее обновление проблему не устранила. Возможность написать разработчику отсутствует.
Нет возможности сортировать и переименовывать скачанный и сохраненный контент.
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