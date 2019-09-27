Puffin Web Browser - шустрый мобильный браузер, который оснащен движком следующего поколения, существенно увеличивающий скорость загрузки веб-страниц. Puffin ускоряет просмотр веб-страниц перенося нагрузку с устройств с ограниченными ресурсами на “облачные” серверы, а требующие ресурсов веб-страницы могут работать очень быстро на смартфонах или планшетах.

Весь траффик от приложения до сервера зашифрован, что защищает от хакеров, и благодаря чему можно свободно пользоваться небезопасными публичными точками доступа WiFi.

Браузер использует запатентованный алгоритм сжатия для передачи веб-данных на мобильное устройство пользователя - можно сохранить до 90% скорости обработки при обычном просмотре веб-страниц (следует учитывать, что просмотр потокового Flash контента или видео требует большей скорости обработки, чем при нормальном использовании).

Кроме этого за счет оптимизации облачных серверов, обеспечиваются наилучшие результаты в онлайн интернет играх.

Основные возможности программы: