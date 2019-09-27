Puffin Web Browser

Onion Browser для iPhone, iPad
Защищенный браузер для мобильных iOS-устройств, который предлагает пользователю широкий спектр инструментов и функций для повышения конфиденциальности и безопасности
Яндекс.Браузер для iPhone, iPad
Яндекс.Браузер - версия для iOS-устройств одного из самых популярных браузеров с массой полезных и удобных функций
Microsoft Edge для iPhone, iPad
Мобильный браузер от компании Microsoft, который в первую очередь будет востребован пользователями настольной версии приложения в Windows 10. Имеется функция
Opera Mini 16.0.14 для iPhone, iPad
Opera Mini - быстрый Интернет браузер для мобильных устройств. Позволяет: сохранять отдельные html страницы и файлы, добавлять до 10 сайтов в экспресс-панель,
Firefox для iPhone, iPad
Firefox для iPhone, iPad - реализация популярного браузера для "яблочных" мобильных устройств, которая объединила в себе все самые лучшие функции для удобного и
Opera Coast 5.04 для iPad, iPhone
Opera Coast - инновационная разработка мощного и удобного браузера для полной свободы повседневных действий в интернете, начиная от развлечений и заканчивая рабочими