Onion Browser - бесплатный мобильный анонимный браузер, благодаря которому пользователи iPhone и iPad могут использовать сети Tor для анонимного серфинга, обмена мгновенными сообщениями и доступа к электронной почте.

Программа обеспечивает полную анонимность при посещении веб-сайтов, публикации материалов, отправке сообщений и при работе с другими приложениями, использующими протокол TCP. Безопасность трафика обеспечивается за счёт использования распределённой сети серверов («узлов»), называемых «многослойными или луковыми маршрутизаторами» (onion routers).

Кроме того приложение предоставляет защиту от механизмов анализа трафика, которые ставят под угрозу не только анонимность пользователя, но также конфиденциальность бизнес-данных, деловых контактов и др.

Основные возможности программы: