Windows Firewall Control - небольшая бесплатная утилита, которая обеспечивает комфортный доступ пользователю к наиболее часто используемым опциям встроенного брандмауэра операционных систем Windows. Встроенный инструмент Firewall, который реализован в операционках семейства Windows, к сожалению, не достаточно удобен для настройки и управления, что затрудняет использование всех его возможностей особенно неопытным пользователям. Однако с помощью приложения даже новичок, не владеющий техническими тонкостями администрирования ПК, сможет настроить свой сетевой барьер на самые оптимальные параметры.

После инсталляции программа размещается в системном трее (контекстном меню), откуда и осуществляется эффективное управление различными опциями фаервола. Например, можно быстро разрешить/запретить другим программам выходить в сеть, настраивать дополнительные правила, посмотреть текущие активные сетевые соединения, импортировать/экспортировать политики и многое другое.

Windows Firewall Control имеет несколько режимов фильтрации трафика: