Windows Firewall Control для Windows

Windows Firewall Control 6.0.0.0

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Описание Windows Firewall Control 6.0.0.0Описание   Скачать Windows Firewall Control 6.0.0.0СКАЧАТЬ (2,24 Мб) Скриншоты Windows Firewall Control 6.0.0.0Скриншоты (3)   Статистика Windows Firewall Control 6.0.0.0Статистика   Отзывы о Windows Firewall Control 6.0.0.0Отзывы (4)  
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4.51 из 5, всего оценок - 40
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
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Windows Firewall Control - небольшая бесплатная утилита, которая обеспечивает комфортный доступ пользователю к наиболее часто используемым опциям встроенного брандмауэра операционных систем Windows. Встроенный инструмент Firewall, который реализован в операционках семейства Windows, к сожалению, не достаточно удобен для настройки и управления, что затрудняет использование всех его возможностей особенно неопытным пользователям. Однако с помощью приложения даже новичок, не владеющий техническими тонкостями администрирования ПК, сможет настроить свой сетевой барьер на самые оптимальные параметры.

После инсталляции программа размещается в системном трее (контекстном меню), откуда и осуществляется эффективное управление различными опциями фаервола. Например, можно быстро разрешить/запретить другим программам выходить в сеть, настраивать дополнительные правила, посмотреть текущие активные сетевые соединения, импортировать/экспортировать политики и многое другое.

Windows Firewall Control имеет несколько режимов фильтрации трафика:

  • High Filtering (высокий) - все исходящие соединения блокируются, не позволяя подключиться в Вашему ПК.
  • Medium Filtering (средний) - блокируются соединения, которые не соответствуют установленному Вами правилу, а остальные работают без ограничений.
  • Low Filtering (низкий) - разрешаются соединения, которые в том числе и не соответствуют правилу, но у Вас есть возможность блокировки приложений для предотвращения исходящего соединения.
  • No Filtering (без фильтрации) - Firewall Windows полностью отключен (не рекомендуется к использованию).
Скриншоты Windows Firewall Control:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 9 619
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - Firewalls
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Отзывы о программе Windows Firewall Control

Татьяна про Windows Firewall Control 4.8.3.0 [31-07-2016]

Не плохая прога.
Русифицируется -просто.
+сы. Можно настроить все исходящие соединения в ручную. каким то программам разрешить выход в сеть а каким то -нет...
- сы. Настраивать те же программы в ручную- для многих "геморрой" и эта программа точно не для- домохозяек.
Вообще, родной брандмауер (Windows Firewall)- можно настроить 2 кликами. Ставятся галки- в "запретить входящие соединения" (на умолчании галки эти не стоят- их нужно поставить) И все.
Родной Брандмауер- без посторонних фаерволлов- совсем не плох.
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(ерж про Windows Firewall Control 4.1.0.1 [02-07-2014]

Может есть смысл добавить ссылку на загрузку русского языкового файла с сайта разработчика по информации пользователя Valerikа
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Admin в ответ (ерж про Windows Firewall Control 4.1.0.1 [03-07-2014]

Ссылка на скачивание русского языкового файла добавлена.
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Valerik про Windows Firewall Control 4.0.2.4 [01-12-2013]

Обновился русский языковой файл(скачивается с домашней страницы)
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