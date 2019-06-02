Universal USB Installer для Windows

Universal USB Installer 1.9.8.8

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Описание Universal USB Installer 1.9.8.8Описание   Скачать Universal USB Installer 1.9.8.8СКАЧАТЬ (1,7 Мб) Скриншоты Universal USB Installer 1.9.8.8Скриншоты (2)   Статистика Universal USB Installer 1.9.8.8Статистика   Отзывы о Universal USB Installer 1.9.8.8Отзывы (9)  
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4.43 из 5, всего оценок - 39
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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Universal USB Installer - небольшая бесплатная программа, которая позволяет создавать загрузочные флешки из различных дистрибутивов Linux (сборки на основе Ubuntu, Linux Mint, Debian, Fedora, OpenSUSE, Puppy Linux и другие).

Утилита очень проста в использовании - необходимо выбрать сборку, которая будет записана на носитель и указать расположение образа на жестком диске (присутствует возможность загрузить образ с официального сайта). Также присутствует функция Persistence и возможность отформатировать флешку в FAT32.

Что нового в Universal USB Installer 1.9.8.8?
  • Улучшена поддержка PureOS, CentOS Installer, and Ubuntu Mini
  • Исправлены ошибки
Universal USB Installer
Universal USB Installer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)26 / 90 642
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры - Образы дисков
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Отзывы о программе Universal USB Installer

Andrey про Universal USB Installer 1.9.8.1 [29-04-2018]

Люди, если кто-то ищет прогу под pfgbcm образов WIN XP на USB-флешку, то ищите MultiBoot USB. Я нашол на 7ba_ru, но находиться и на других сайтах. Реально работает с WIN XP, но не со всеми сборками и официальными дистрибутивами. C LONER-XP cборкой нормально получилось. Инструкция в самой проге, увидите. Прога умеет делать загрузочные WIN 7, что-то по линуксу, и делать загрузочные флешки с многими образами iso-файлов (что изучил, то написал).
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Вячеслав про Universal USB Installer 1.9.3.4 [02-06-2013]

А она xp записывает?
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Дмитрий в ответ Вячеслав про Universal USB Installer 1.9.6.2 [05-12-2015]

Само название "Universal USB Installer" указывает что программа универсальная
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mindzhurna в ответ Дмитрий про Universal USB Installer 1.9.6.2 [26-01-2016]

А вот и ничего подобного! Не делает она загрузочных ХР.
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архип в ответ mindzhurna про Universal USB Installer 1.9.6.9 [03-01-2017]

она для линукса
её создали для того что делать загрузочные флэшки линукс
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Владислав Васильевич про Universal USB Installer 1.9.0.2 [24-06-2012]

Тьфу 3 раза, работает програмка, как часы при чём не китайские. Доволен.
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strimmen про Universal USB Installer 1.8.9.1 [26-04-2012]

Эта прога ещё и с win7,8 легко загрузочную флешку делает.
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strimmen про Universal USB Installer 1.8.8.9 [16-04-2012]

А почему Вы не пишете в описании, что эта прога ставит на флешку win7 из образа.
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