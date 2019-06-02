WinToUSB - инструмент для установки и запуска операционной системы Windows с USB-накопителя

Bootice - полезный инструмент для создания загрузочных и установочных флешек. Утилита необходима при восстановлении MBR (Master Boot Record) или PBR (Partition Boot

EasyBCD - программа для управления загрузкой нескольких операционных систем, установленных на одном ПК. Упрощает задачу выбора операционки, добавляет и удаляет оси,

WinToFlash Lite 1.13.0000

WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для установки Windows за несколько шагов. Имеет два режима: для новичков и

WiNToBootic 2.2.1

WiNToBootic - отличная портативная (не требующая установки) утилита для быстрого создания загрузочных пакетов операционной системы Windows на съемных носителях

Universal USB Installer 1.9.8.7

Universal USB Installer - небольшая бесплатная программа, которая позволяет создавать загрузочные флешки из различных дистрибутивов Linux (сборки на основе Ubuntu,