Десять слов в день

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4.50 из 5, всего оценок - 8 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 Десять слов в день - программа для изучения иностранных языков. Позволяет прослушивать диалоги или слова на иностранном языке с переводом. Количество повторов каждого диалога и длительность паузы задаются самостоятельно. После проигрывания последнего диалога программа автоматически выключается. Особенности приложения: Запуск при старте системы.

Любое количество слов для изучения. Файлы в формате mp3 содержатся в папке с примерами "word".

Пауза между словами от 1 до 13 секунд.

Количество повторов диалогов от 0 до 2.

Привязка к дате. Если включена, то при повторных запусках программы будут проигрываться те же диалоги, что и при первом запуске, пока не наступит следующий день. Если привязки к дате нет, то при запуске диалоги будут проигроваться поочередно.

Круг показывает сколько раз Вы прослушали все диалоги из папки. Что нового в Десять слов в день 1.3.6.0?

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