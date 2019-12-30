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Десять слов в день для Windows

Десять слов в день 1.3.6.0

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Описание Десять слов в день 1.3.6.0Описание   Скачать Десять слов в день 1.3.6.0СКАЧАТЬ (2,6 Мб) Скриншоты Десять слов в день 1.3.6.0Скриншоты (1)   Статистика Десять слов в день 1.3.6.0Статистика   Отзывы о Десять слов в день 1.3.6.0Отзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Десять слов в день - программа для изучения иностранных языков. Позволяет прослушивать диалоги или слова на иностранном языке с переводом. Количество повторов каждого диалога и длительность паузы задаются самостоятельно. После проигрывания последнего диалога программа автоматически выключается.

Особенности приложения:

  • Запуск при старте системы.
  • Любое количество слов для изучения. Файлы в формате mp3 содержатся в папке с примерами "word".
  • Пауза между словами от 1 до 13 секунд.
  • Количество повторов диалогов от 0 до 2.
  • Привязка к дате. Если включена, то при повторных запусках программы будут проигрываться те же диалоги, что и при первом запуске, пока не наступит следующий день. Если привязки к дате нет, то при запуске диалоги будут проигроваться поочередно.
  • Круг показывает сколько раз Вы прослушали все диалоги из папки.
Что нового в Десять слов в день 1.3.6.0?
  • Исправлены ошибки
Десять слов в день
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 619
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки
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Отзывы о программе Десять слов в день

Виктор про Десять слов в день 1.2.1.0 [16-03-2012]

еще языки есть?
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klm6 про Десять слов в день 1.2.1.0 [04-01-2012]

Ну вы хоть бы написали, что язык испанский!
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