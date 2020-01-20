DWG Recovery Toolbox для Windows

DWG Recovery Toolbox 2.5.31.0

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Описание DWG Recovery Toolbox 2.5.31.0Описание   Скачать DWG Recovery Toolbox 2.5.31.0СКАЧАТЬ (3,61 Мб) Скриншоты DWG Recovery Toolbox 2.5.31.0Скриншоты (2)   Статистика DWG Recovery Toolbox 2.5.31.0Статистика   Отзывы о DWG Recovery Toolbox 2.5.31.0Отзывы (1)  
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DWG Recovery Toolbox - простая в использовании утилита, которая предназначена для быстрого и надежного восстановления поврежденных файлов DWG, используемых популярной программой для трехмерного проектирования AutoCAD.

После запуска приложение предлагает пользователю выбрать поврежденный DWG файл, после чего тщательно анализирует его структуру, позволяет просматривать восстанавливаемые элементы, а также экспортирует данные в AutoCAD.

DWG Recovery Toolbox
DWG Recovery Toolbox
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 27$
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 570
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе DWG Recovery Toolbox

Серегин Андрей. про DWG Fix Free 1.0.0.0 [09-02-2014]

Говно. Не справилась программа. Сутки работала.
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