Active Partition Manager для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.40/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 12 178 | Статистика
Размер:19,36 Мб
СКАЧАТЬ
Active Partition Manager скриншот № 1
Active Partition Manager скриншот № 2
Active Partition Manager скриншот № 3

Active Partition Manager - мощное бесплатное приложение, которое позволяет эффективно управлять логическими дисками компьютера, в том числе создавать, форматировать и удалять разделы диска без перезагрузки системы.

С помощью этой программы можно легко форматировать как отдельные разделы, так и целые диски (файловые системы FAT16, FAT32, NTFS), просматривать информацию о них, изменять атрибуты, помечать разделы как активные, создавать несколько разделов на USB-накопителях, создавать разделы FAT32 размером более 32GB (до 1Tb), форматировать Flash-накопители в NTFS и др.

Программа имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, где все элементы управления находятся сразу на основном окошке, так что трудностей с освоением работы приложения возникнуть не должно.

В целом, если Вам нужно выполнить какую-либо операцию с жестким диском, то советуем обратить внимание на данный софт, который станет хорошей альтернативой как стандартным системным методам управления разделами, так и другим популярным инструментам этого направления.

ТОП-сегодня раздела "HDD утилиты"
 

скачать CrystalDiskInfoCrystalDiskInfo 8.15.2

CrystalDiskInfo - одно из лучших приложений для проверки состояния жестких дисков, которые...

скачать VictoriaVictoria 5.37

Victoria - программа для тестирования жесткого диска. Проводит диагностику и выдает полную...

скачать HDD Low Level Format ToolHDD Low Level Format Tool 4.40

Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных...

скачать Acronis Disk DirectorAcronis Disk Director 12.5.0.163

Acronis Disk Director - комплекс мощных инструментов для управления дисками и разделами. Включает в...

скачать AOMEI Partition AssistantAOMEI Partition Assistant Standard Edition 9.6.0

Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере...

скачать HP USB Disk Storage Format ToolHP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3

HP USB Disk Storage Format Tool - небольшая утилита для форматирования и создания загрузочного USB-диска....

Отзывы о программе Active Partition Manager

Иехоныч про Active Partition Manager 6.0.15.0 [14-10-2020]

отличная программа, может большее чем стандартный диспетчер дисков. выручила
| | Ответить

Alex про Active Partition Manager 5.0.15.0 [05-03-2017]

Отличная прога. Спасибо разработчикам и сайту SoftPortal.com.
2 | 2 | Ответить

Сергей про Active Partition Manager 1.3.012 [28-04-2012]

Хорошая по отзывам программа, но почему нет русской локализации?
2 | 3 | Ответить

langaliar в ответ Сергей про Active Partition Manager 3.0.21 [17-01-2015]

http://www.wylek.ru/forum/5-654-1
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв