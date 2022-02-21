Active Partition Manager - мощное бесплатное приложение, которое позволяет эффективно управлять логическими дисками компьютера, в том числе создавать, форматировать и удалять разделы диска без перезагрузки системы.

С помощью этой программы можно легко форматировать как отдельные разделы, так и целые диски (файловые системы FAT16, FAT32, NTFS), просматривать информацию о них, изменять атрибуты, помечать разделы как активные, создавать несколько разделов на USB-накопителях, создавать разделы FAT32 размером более 32GB (до 1Tb), форматировать Flash-накопители в NTFS и др.

Программа имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, где все элементы управления находятся сразу на основном окошке, так что трудностей с освоением работы приложения возникнуть не должно.

В целом, если Вам нужно выполнить какую-либо операцию с жестким диском, то советуем обратить внимание на данный софт, который станет хорошей альтернативой как стандартным системным методам управления разделами, так и другим популярным инструментам этого направления.