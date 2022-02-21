Active Partition Manager для Windows
|Оценка:
|4.40/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LSoft Technologies Inc
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 12 178 | Статистика
|Размер:
|19,36 Мб
|СКАЧАТЬ
Active Partition Manager - мощное бесплатное приложение, которое позволяет эффективно управлять логическими дисками компьютера, в том числе создавать, форматировать и удалять разделы диска без перезагрузки системы.
С помощью этой программы можно легко форматировать как отдельные разделы, так и целые диски (файловые системы FAT16, FAT32, NTFS), просматривать информацию о них, изменять атрибуты, помечать разделы как активные, создавать несколько разделов на USB-накопителях, создавать разделы FAT32 размером более 32GB (до 1Tb), форматировать Flash-накопители в NTFS и др.
Программа имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, где все элементы управления находятся сразу на основном окошке, так что трудностей с освоением работы приложения возникнуть не должно.
В целом, если Вам нужно выполнить какую-либо операцию с жестким диском, то советуем обратить внимание на данный софт, который станет хорошей альтернативой как стандартным системным методам управления разделами, так и другим популярным инструментам этого направления.
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Отзывы о программе Active Partition Manager
Иехоныч про Active Partition Manager 6.0.15.0 [14-10-2020]
отличная программа, может большее чем стандартный диспетчер дисков. выручила
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Alex про Active Partition Manager 5.0.15.0 [05-03-2017]
Отличная прога. Спасибо разработчикам и сайту SoftPortal.com.
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Сергей про Active Partition Manager 1.3.012 [28-04-2012]
Хорошая по отзывам программа, но почему нет русской локализации?
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langaliar в ответ Сергей про Active Partition Manager 3.0.21 [17-01-2015]