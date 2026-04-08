GParted (GNOME Partition Editor) - мощный и бесплатный инструмент, который предназначен для эффективного и безопасного управления разделами жесткого диска (создавать, удалять, перемещать, копировать, изменять размер и др.) без потери данных. Также программа позволяет создавать таблицы разделов (MS-DOS или GPT), включать, отключать и изменять атрибуты, выранивать разделы, восстанавливать данные с поврежденных разделов и многое другое.

GParted поддерживает различные устройства хранения данных, включая жесткие диски SATA, IDE и SCSI, Flash и SSD накопители, системы RAID и т.д. Кроме того программа умеет работать со всеми размерами секторов и с наиболее распространенными файловыми системами ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32, HFS, HFS+, NTFS, UFS и др.