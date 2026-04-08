GParted для Windows
|Оценка:
|4.03/5 голосов - 79
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.0-10 / 1.8.1-3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GParted
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|26 / 99 179 | Статистика
|Размер:
|619 Мб
GParted (GNOME Partition Editor) - мощный и бесплатный инструмент, который предназначен для эффективного и безопасного управления разделами жесткого диска (создавать, удалять, перемещать, копировать, изменять размер и др.) без потери данных. Также программа позволяет создавать таблицы разделов (MS-DOS или GPT), включать, отключать и изменять атрибуты, выранивать разделы, восстанавливать данные с поврежденных разделов и многое другое.
GParted поддерживает различные устройства хранения данных, включая жесткие диски SATA, IDE и SCSI, Flash и SSD накопители, системы RAID и т.д. Кроме того программа умеет работать со всеми размерами секторов и с наиболее распространенными файловыми системами ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32, HFS, HFS+, NTFS, UFS и др.
- Улучшения в работе программы.
- Исправлены ошибки.
Отзывы о программе GParted
Deus про GParted 1.0.0-5 [03-08-2020]
Ребята красавчики и софт у них отменный, а это прога вообще самолет !)))
Спасибо за то что вы есть ! ;)
vlmr332 про GParted 0.30.0-1 [19-01-2018]
Скачал, захожу в папку и что там? exe файл где? Хотя качал версию для винды, как мне это устанавливать? Ох этот линух галиматья
Александр в ответ vlmr332 про GParted 0.30.0-1 [06-02-2018]
Этой программы нет и не будет под Windows. Не хотите использовать линукс в дуал-буте - создавайте загрузочную флешку, гайдов на эту тему миллион плюс один.
А так, программа шикарная
Аки в ответ vlmr332 про GParted 1.0.0-3 [19-07-2020]
Качаешь образ LiveCD с сайта GParted. Устанавливаешь на флэшку (делается элементарно). Грузишься с флэшки. Редактируешь свои виндовые разделы диска.
с нашей деревни про GParted 0.21.0-1 [30-03-2015]
Удобный инструмент для форматирования флешек.
никто в ответ с нашей деревни про GParted 0.26.1-1 [11-09-2016]
с таким объемом суперкомпьютеры форматировать
Alexander про GParted 0.17.0-1 [14-01-2014]
Работает как LiveCD с флешки или загрузочного диска. Русский язык есть. Работа крайне стабильная и надежная! С GParted вряд ли может сравнится даже платный аналог. Понимает все форматы и конвертирует один в другой! Очень приятный и понятный интерфейс ничего лишнего. Легко устанавливается на флешку с помощью YUMI.
kde в ответ Alexander про GParted 0.25.0-3 [26-02-2016]
всё верно, всё так и действует. отлично, но проблема : как я попадаю на платныеи версии "Parted Magic"?...Ответ и в "WikiPedia" : Б\П версии только до 2013. Далее плати, или ищи "взлом" . Типа ,"...", светить сайты не стану, умному понятно . Русифицированная "GParted" на LINUX платформе - вещь отличная, особо в сочетании с "Windows" - "Acronis"(даже старьё покатит и 10-я версия, только сделай "Live_Cd" дистрибутив Acronis. И настрой BIOS (advanced bios future /the first boot device/ отметь CD/.Всё. . Отличная комбинация ПО, для обслуживания HDD, SSD и гибридов. И из винды и из линукса. А в комбинации их - функционал ещё шире.
из деревни про GParted 0.17.0-1 [16-12-2013]
Простой, удобный, мощный и бесплатный инструмент
