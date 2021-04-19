AntiVirus Free для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.33/5 голосов - 49
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.37.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Антивирусы, Spyware - Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 156 785 | Статистика
Размер:34,78 Мб
СКАЧАТЬ
AntiVirus Free скриншот № 1
AntiVirus Free скриншот № 2
AntiVirus Free скриншот № 3
AntiVirus Free скриншот № 4

AVG AntiVirus Free - бесплатный антивирус для мобильных устройств на базе ОС Android. Антивирус проверяет на наличие вредоносного кода приложения, настройки планшета или смартфона, файлы и мультимедиа в реальном режиме времени. Может находить потерянный или украденный гаджет через сервис "Карты Google".

Может выполнять резервное копирование и восстановление выбранных пользователем приложений или данных. Может блокировать гаджет или безопасно удалить с него все данные. Может удалять запущенные задачи в памяти устройства, которые замедляют его работу. В защищенном хранилище храните самые важные фотографии и другую личную информацию. 

ТОП-сегодня раздела "Антивирусы, Spyware"
 

скачать Zoner AntiVirus FreeZoner AntiVirus Free 1.15.5

Zoner AntiVirus Free – избавит ваше устройство от вирусов, шпионских программ и других вредоносных...

скачать McAfee Security & AntivirusMcAfee Security & Antivirus 5.2.0.231

McAfee Security & Antivirus – защищает ваше устройство от вирусов и оптимизирует работу девайса с...

скачать F-Secure SAFEF-Secure SAFE 16.3.012820

F-Secure SAFE - решение для защиты от вирусов и безопасности в Интернете оберегает вас и ваши персональные данные на смартфонах и планшетах Android...

скачать Dr.Web LightDr.Web Light 11.5.3

Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или...

скачать 360 Security360 Security 5.6.7.4815

360 Security – круглосуточная защита от вредоносных программ и оптимизация работы устройства....

скачать Malwarebytes Anti-MalwareMalwarebytes Anti-Malware 3.7.5.8

Malwarebytes Anti-Malware – надежная защита устройства от вредоносного программного обеспечения, в...

Отзывы о программе AntiVirus Free

Вадим про AntiVirus Free 4.0 для Android [10-04-2014]

xCore лучше подождать
4 | 3 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв