AVG AntiVirus Free - бесплатный антивирус для мобильных устройств на базе ОС Android. Антивирус проверяет на наличие вредоносного кода приложения, настройки планшета или смартфона, файлы и мультимедиа в реальном режиме времени. Может находить потерянный или украденный гаджет через сервис "Карты Google".

Может выполнять резервное копирование и восстановление выбранных пользователем приложений или данных. Может блокировать гаджет или безопасно удалить с него все данные. Может удалять запущенные задачи в памяти устройства, которые замедляют его работу. В защищенном хранилище храните самые важные фотографии и другую личную информацию.