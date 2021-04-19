AntiVirus Free для Android
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 49
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.37.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|AVG Mobile
|Категории:
|Антивирусы, Spyware - Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 156 785 | Статистика
|Размер:
|34,78 Мб
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AVG AntiVirus Free - бесплатный антивирус для мобильных устройств на базе ОС Android. Антивирус проверяет на наличие вредоносного кода приложения, настройки планшета или смартфона, файлы и мультимедиа в реальном режиме времени. Может находить потерянный или украденный гаджет через сервис "Карты Google".
Может выполнять резервное копирование и восстановление выбранных пользователем приложений или данных. Может блокировать гаджет или безопасно удалить с него все данные. Может удалять запущенные задачи в памяти устройства, которые замедляют его работу. В защищенном хранилище храните самые важные фотографии и другую личную информацию.
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