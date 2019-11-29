MyCam для Windows

MyCam 2.5

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Описание MyCam 2.5Описание   Скачать MyCam 2.5СКАЧАТЬ (42,23 Мб) Скриншоты MyCam 2.5Скриншоты (5)   Статистика MyCam 2.5Статистика   Отзывы о MyCam 2.5Отзывы (25)  
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4.20 из 5, всего оценок - 153
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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MyCam - простая в использовании программа, которая позволяет делать скриншоты, записывать аудио и видео с вашей вебкамеры, а также применять всевозможные фото фильтры и видео эффекты.

Снимки можно сохранять в формате JPEG, BMP, а видео в MP4/GIF. Программа не требует специальной настройки и поддерживает практически все веб-камеры от самых разных производителей.

Кроме всего прочего, с помощью MyCam можно организовать прямую трансляцию на YouTube или Facebook.

Вы можете использовать данное приложение совершенно бесплатно, единственное ограничение - водяной знак «MyCam» на выходных изображениях и видео.

MyCam
MyCam
MyCam
MyCam
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение в работе программыводяной знак на выходных файлах
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)23 / 188 535
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Захват экрана - Вебкамера
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Отзывы о программе MyCam

enik про MyCam 2.2.9.916 [15-09-2018]

Раньше работала отлично, что-то произошло и перестала записывать видео. Сейчас все удалила, переустановила - такая же фигня.
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Александр про MyCam 2.2.9.916 [29-08-2018]

Более старая версия этой программы работает хорошо, а эта даже не смогла увидеть ни одну веб камеру. Хрень какая-то.
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михайло про MyCam 2.2.9.916 [27-04-2018]

програма зависае,качае до 39%, далі гаплик.
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Жора про MyCam 1.1 [28-01-2018]

Выкидывает из нее, либо не отвечает. В чем дело?
10 | 3 | Ответить

Александр про MyCam 1.1 [20-01-2018]

Программа виснет в первую же минуту. Администратором запускал - всёравно виснет. Бесполезна, в общем.
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