MyCam - простая в использовании программа, которая позволяет делать скриншоты, записывать аудио и видео с вашей вебкамеры, а также применять всевозможные фото фильтры и видео эффекты.

Снимки можно сохранять в формате JPEG, BMP, а видео в MP4/GIF. Программа не требует специальной настройки и поддерживает практически все веб-камеры от самых разных производителей.

Кроме всего прочего, с помощью MyCam можно организовать прямую трансляцию на YouTube или Facebook.

Вы можете использовать данное приложение совершенно бесплатно, единственное ограничение - водяной знак «MyCam» на выходных изображениях и видео.