WinContig для Windows

WinContig 2.4.0.3

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Описание WinContig 2.4.0.3Описание   Скачать WinContig 2.4.0.3СКАЧАТЬ (1,15 Мб) Скриншоты WinContig 2.4.0.3Скриншоты (4)   Статистика WinContig 2.4.0.3Статистика   Отзывы о WinContig 2.4.0.3Отзывы (1)  
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4.51 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
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WinContig - бесплатный и простой в использовании дефрагментатор. Быстро проводит дефрагментацию файлов без необходимости дефрагментировать весь диск. Не создает в компьютере дополнительных папок и не вносит записи в реестр.

Позволяет группировать файлы в профилях, а также поддерживает необязательные параметры в командной строке, с помощью которых можно управлять поведением программы. Не требует установки и дополнительных DLL-библиотек.

WinContig
WinContig
WinContig
WinContig
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 574
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДефрагментаторы
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Отзывы о программе WinContig

Иван про WinContig 2.2.0.0 [28-10-2017]

Начну с интерфейса. Он какой-то не законченный, не завершенный. Если щелкнуть Добавить, то он открывает структуру папки и пытается добавить ФАЙЛ для сканирования (с последующей дефрагментацией по желанию). Так вот, чтобы добавить ПАПКУ, нужно щелкнуть на "стрелочку вниз" сбоку от Добавить и там выбрать Добавить Папку. Это очень неудобно. С другой стороны можно нажать горячие клавиши Ctrl+D. Нет привычного выбора дисков, который есть в КАЖДОМ платном\бесплатном дефрагментаторе. При его отсутствии нужно постоянно открывать комбинацией Ctrl+D структуру папок, щелкать по диску, искать нужную папку\диск и соглашаться. После этого нужно нажать на кнопку ЗАКРЫТЬ, ибо прога не понимает, что нам нужно просканировать только одну папку (ПОВТОРЮСЬ, интерфейс сделан через ж.пу). После этого нужно нажать на иконку Лупы или перейти в Действие->Анализ, т.к. горячей клавиши для Анализа просто не подвезли. Но перед Анализом, программа еще предложить проверить диск на ошибки, если откажемся - откажется анализировать. Другой способ - отключить эту фишку в меню. Лучше отключить сразу, ибо она будет всплывать КАЖДЫЙ раз перед анализом новой добавленной заново папки, даже если мы только что проверяли ЭТОТ же диск на ошибки. В чём прикол? После дефрагментации оставляет за собой 1-5% фрагментированных файлов. В общем программой пользоваться неудобно и непривычно. Для быстрой дефрагментации не годится, т.к. интерфейс программы для этого не предназначен. 3\5.
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