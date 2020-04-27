Иван Начну с интерфейса. Он какой-то не законченный, не завершенный. Если щелкнуть Добавить, то он открывает структуру папки и пытается добавить ФАЙЛ для сканирования (с последующей дефрагментацией по желанию). Так вот, чтобы добавить ПАПКУ, нужно щелкнуть на "стрелочку вниз" сбоку от Добавить и там выбрать Добавить Папку. Это очень неудобно. С другой стороны можно нажать горячие клавиши Ctrl+D. Нет привычного выбора дисков, который есть в КАЖДОМ платном\бесплатном дефрагментаторе. При его отсутствии нужно постоянно открывать комбинацией Ctrl+D структуру папок, щелкать по диску, искать нужную папку\диск и соглашаться. После этого нужно нажать на кнопку ЗАКРЫТЬ, ибо прога не понимает, что нам нужно просканировать только одну папку (ПОВТОРЮСЬ, интерфейс сделан через ж.пу). После этого нужно нажать на иконку Лупы или перейти в Действие->Анализ, т.к. горячей клавиши для Анализа просто не подвезли. Но перед Анализом, программа еще предложить проверить диск на ошибки, если откажемся - откажется анализировать. Другой способ - отключить эту фишку в меню. Лучше отключить сразу, ибо она будет всплывать КАЖДЫЙ раз перед анализом новой добавленной заново папки, даже если мы только что проверяли ЭТОТ же диск на ошибки. В чём прикол? После дефрагментации оставляет за собой 1-5% фрагментированных файлов. В общем программой пользоваться неудобно и непривычно. Для быстрой дефрагментации не годится, т.к. интерфейс программы для этого не предназначен. 3\5.

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