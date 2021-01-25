Отзывы о программе Билеты по устройству грузовиков

Сергей (автор) Поддержка программы прекращена благодаря вашим отзывам. Найдите другую ;-)

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андрей народ в чем проблема при запуске выбивает ошибку

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сергей не запускается((((

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Freddy Сам учился на С, но билеты по устройству грузовиков встречаю впервые. Хотя и учили - так себе... Может, потому что учился в РФ, а программист из РБ? :-)

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