Билеты по устройству грузовиков для Windows
|Оценка:
|4.59/5 голосов - 59
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MCA
|Категории:
|Обучающий софт - Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 5 571 | Статистика
|Размер:
|51,08 Мб
|СКАЧАТЬ
Билеты по устройству грузовиков - бесплатная программа, которая включает в себя 30 билетов по 10 вопросов в каждом по устройству грузовых автомобилей. Используется при обучении на категорию "C" или самопроверки знаний. После прохождения теста, пользователю выставляется оценка в соответствии с количеством правильных ответов и дается возможность увидеть выбранный и правильный варианты ответа.
- обновление тестового движка программы
- отказ от использования Flash
- исправления согласно изменений в законодательстве
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Отзывы о программе Билеты по устройству грузовиков
Сергей (автор) про Билеты по устройству грузовиков 4.3.1.0 [02-06-2013]
Поддержка программы прекращена благодаря вашим отзывам. Найдите другую ;-)
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андрей про Билеты по устройству грузовиков 4.3.1.0 [15-05-2013]
народ в чем проблема при запуске выбивает ошибку
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Freddy про Билеты по устройству грузовиков 4.3.1.0 [06-02-2013]
Сам учился на С, но билеты по устройству грузовиков встречаю впервые. Хотя и учили - так себе... Может, потому что учился в РФ, а программист из РБ? :-)
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Сергей (автор) про Билеты по устройству грузовиков 3.9.1.0 [19-05-2012]
А вообще мало отзывов- видимо все предпочитают решать тоже, но в бумаге. Если все так будет продолжаться в июле может прекращу поддержку и публикацию программы. Купите у Минтранса бумажные копии
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