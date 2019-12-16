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5 Johns Background Switcher - программа для поиска и управления обоями рабочего стола. Меняет фоновый рисунок через заданный промежуток времени (от 10 секунд до 7 дней). Обои можно загружать из самых различных источников, это может быть локальная папка на компьютере и различные хостинги картинок. При использовании онлайн сервисов есть возможность сохранять файлы на жесткий диск. Кроме этого есть возможность устанавливать обои на экран входа в систему. Особенности: Выбор откуда загружать фотографии: Личные фотографии и папки с изображениями на компьютере. Фотографии с Flickr: собственные, конкретного пользователя, группы, картинки с определенными тегами, фотографии с высоким рейтингом, новинки, случайные. Фотографии с аккаунта Facebook. Сайт обоев Vladstudio: по ключевым словам или категориям. Выбор фотографий из RSS-ленты различных сайтов: DeviantArt, Photobucket, LOLcats, Zooomr и другие. Фотографии с личной страницы на Phanfare. Фотографии с SmugMug: ваши и ваших друзей. Веб-альбомы Picasa: фото конкретного пользователя, альбома или по поисковому запросу. Коллекции Webshots. Поисковики картинок Google, Bing и Yahoo.

Использовать одновременно разные источники обоев.

Различные типы отображений: одна картинка на экран, мозаика, коллаж.

Настройка отображения (растягивать, сжимать, время появления и т.п.). Добавление спецэффектов.

Добавление настраиваемого календаря.

Настройка параметров смены обоев при использовании нескольких мониторов.

Установка срока хранения скаченных файлов.

Автозагрузка программы. Внимание! Для работы необходима установка Microsoft NET. Framework 2.0. Microsoft .NET Framework для Windows Что нового в Johns Background Switcher 4.16?

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