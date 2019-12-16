Johns Background Switcher - программа для поиска и управления обоями рабочего стола. Меняет фоновый рисунок через заданный промежуток времени (от 10 секунд до 7 дней). Обои можно загружать из самых различных источников, это может быть локальная папка на компьютере и различные хостинги картинок. При использовании онлайн сервисов есть возможность сохранять файлы на жесткий диск. Кроме этого есть возможность устанавливать обои на экран входа в систему.
Особенности:
Выбор откуда загружать фотографии:
Личные фотографии и папки с изображениями на компьютере.
Фотографии с Flickr: собственные, конкретного пользователя, группы, картинки с определенными тегами, фотографии с высоким рейтингом, новинки, случайные.
Фотографии с аккаунта Facebook.
Сайт обоев Vladstudio: по ключевым словам или категориям.
Выбор фотографий из RSS-ленты различных сайтов: DeviantArt, Photobucket, LOLcats, Zooomr и другие.
Фотографии с личной страницы на Phanfare.
Фотографии с SmugMug: ваши и ваших друзей.
Веб-альбомы Picasa: фото конкретного пользователя, альбома или по поисковому запросу.
Коллекции Webshots.
Поисковики картинок Google, Bing и Yahoo.
Использовать одновременно разные источники обоев.
Различные типы отображений: одна картинка на экран, мозаика, коллаж.
Настройка отображения (растягивать, сжимать, время появления и т.п.). Добавление спецэффектов.
Добавление настраиваемого календаря.
Настройка параметров смены обоев при использовании нескольких мониторов.
Установка срока хранения скаченных файлов.
Автозагрузка программы.
Внимание! Для работы необходима установка Microsoft NET. Framework 2.0.