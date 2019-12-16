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Johns Background Switcher для Windows

Johns Background Switcher 4.16

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Описание Johns Background Switcher 4.16Описание   Скачать Johns Background Switcher 4.16СКАЧАТЬ (2,61 Мб) Скриншоты Johns Background Switcher 4.16Скриншоты (9)   Статистика Johns Background Switcher 4.16Статистика   Отзывы о Johns Background Switcher 4.16Отзывы (4)  
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4.43 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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Johns Background Switcher - программа для поиска и управления обоями рабочего стола. Меняет фоновый рисунок через заданный промежуток времени (от 10 секунд до 7 дней). Обои можно загружать из самых различных источников, это может быть локальная папка на компьютере и различные хостинги картинок. При использовании онлайн сервисов есть возможность сохранять файлы на жесткий диск. Кроме этого есть возможность устанавливать обои на экран входа в систему.

Особенности:

  • Выбор откуда загружать фотографии:
    • Личные фотографии и папки с изображениями на компьютере.
    • Фотографии с Flickr: собственные, конкретного пользователя, группы, картинки с определенными тегами, фотографии с высоким рейтингом, новинки, случайные.
    • Фотографии с аккаунта Facebook.
    • Сайт обоев Vladstudio: по ключевым словам или категориям.
    • Выбор фотографий из RSS-ленты различных сайтов: DeviantArt, Photobucket, LOLcats, Zooomr и другие.
    • Фотографии с личной страницы на Phanfare.
    • Фотографии с SmugMug: ваши и ваших друзей.
    • Веб-альбомы Picasa: фото конкретного пользователя, альбома или по поисковому запросу.
    • Коллекции Webshots.
    • Поисковики картинок Google, Bing и Yahoo.
  • Использовать одновременно разные источники обоев.
  • Различные типы отображений: одна картинка на экран, мозаика, коллаж.
  • Настройка отображения (растягивать, сжимать, время появления и т.п.). Добавление спецэффектов.
  • Добавление настраиваемого календаря.
  • Настройка параметров смены обоев при использовании нескольких мониторов.
  • Установка срока хранения скаченных файлов.
  • Автозагрузка программы.

Внимание! Для работы необходима установка Microsoft NET. Framework 2.0.

Что нового в Johns Background Switcher 4.16?
  • Исправлены ошибки
Johns Background Switcher
Johns Background Switcher
Johns Background Switcher
Johns Background Switcher
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 776
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов - Обои, темы, оболочки
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Отзывы о программе Johns Background Switcher

олег про Johns Background Switcher 4.16 [14-12-2019]

Прога неплохая, но есть один недостаток. Нельзя выбрать цвет фона за обоями...Он меняется самостоятельно и это сильно напрягает.
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Юра про Johns Background Switcher 4.10 [02-09-2015]

Отличная прога, работает и на ХР и на win7
2 | 2 | Ответить

Jake про Johns Background Switcher 4.8 [26-01-2015]

Пользуюсь уже больше года на XP. прога супер.
2 | 2 | Ответить

Вал про Johns Background Switcher 4.4.0.20 [30-03-2012]

Лучшая программа
2 | 2 | Ответить

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