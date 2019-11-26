Windows 10 Firewall Control

NetWorx 6.2.5 / 5.5.5 Free
NetWorx - утилита, ведущая учет вашего интернет-трафика и мониторинг скорости интернет-подключения. Предлагает удобную статистику, графики и отчеты. Поддерживает
NetTraffic 1.61.2
NetTraffic - небольшая полезная утилита для мониторинга сетевого трафика и учета статистики на выбранных интерфейсах
DU Meter 7.30
DU Meter - удобная утилита для отслеживания в реальном времени скорости интернет соединения. Содержит широкий функциональный инструментарий для контроля и работы с
NetLimiter Pro 4.0.53.0
NetLimiter - эффективная утилита для контроля и управления сетевым трафиком, с возможностью настройки скорости потока данных. Присутствует исчерпывающая статистика
NetBalancer 9.14.2
NetBalancer - небольшая программа для контроля и управления интернет-трафиком на ПК. Можно задавать лимит скорости на прием/отдачу, выставлять приоритеты или
X-Proxy 6.2.0.3
X-Proxy - одно из лучших приложений для анонимного серфинга в сети, получения доступа к запрещенным в Вашей стране сайтам и сохранения безопасности личной информации