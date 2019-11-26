Windows 10 Firewall Control для Windows

Windows 10 Firewall Control 8.4.0.82

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Описание Windows 10 Firewall Control 8.4.0.82Описание   Скачать Windows 10 Firewall Control 8.4.0.82СКАЧАТЬ (4,02 Мб) Скриншоты Windows 10 Firewall Control 8.4.0.82Скриншоты (5)   Статистика Windows 10 Firewall Control 8.4.0.82Статистика   Отзывы о Windows 10 Firewall Control 8.4.0.82Отзывы (3)  
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4.08 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.08 из 5
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Windows 10 Firewall Control - простой в использовании инструмент для управления приложениями и мониторинга сетевой активности, предлагающий дополнительные фильтры для управления доступом программ к сети и Интернету.

Программа усиливает защиту родного брандмауэра Windows и ведет подробное протоколирование и отчетность сетевой активности любого приложения. Присутствует большой набор шаблонов распределения прав доступа для любых приложений, благодаря чему пользователь может буквально в несколько кликов менять настройки безопасности для каждого в отдельности приложения.

Ключевые особенности:

  • Полная совместимость со всеми версиями Windows (от Windows XP до Windows 10).
  • Защита от входящих и исходящих сетевых угроз.
  • Наличие сетевых зон на основе управления разрешением доступа.
  • Интеграция в проводник Windows.
  • Подробное протоколирование и отчетность сетевой активности любого приложения.
  • Наличие мгновенных уведомлений о заблокированных действиях приложений.
  • Управление переадресацией портов.
  • Настройка безопасности для каждого приложения;
  • Поддержка IPv6.
Windows 10 Firewall Control
Windows 10 Firewall Control
Windows 10 Firewall Control
Windows 10 Firewall Control
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 918
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУчет и контроль трафика - Firewalls
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Отзывы о программе Windows 10 Firewall Control

Андрей про Windows 10 Firewall Control 8.4.0.79 [04-10-2019]

Использую очень давно. Нареканий нет. Ресурсов не жрет, ненужный трафик отсекает.. Очень доволен
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Саша про Windows 10 Firewall Control 7.3.11.3 [08-10-2016]

Бальная на голову программа. Сделала мне на 8.1, так что firefox v49 не то чтобы не заходил на какие либо сайты. А ВООБЩЕ БЕЗ ОКНА ВИСЕЛ В ПРОЦЕССАХ. После того как я начал редактировать ее настройки. Удаление из списка всего ПО не помогло. Пришлось снести и перезагрузить ПК. И лиса снова забегала.
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Женя Траволта в ответ Саша про Windows 10 Firewall Control 8.2.0.32 [18-07-2017]

Саша, ты просто дурачок.
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