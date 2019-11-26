Windows 10 Firewall Control - простой в использовании инструмент для управления приложениями и мониторинга сетевой активности, предлагающий дополнительные фильтры для управления доступом программ к сети и Интернету.

Программа усиливает защиту родного брандмауэра Windows и ведет подробное протоколирование и отчетность сетевой активности любого приложения. Присутствует большой набор шаблонов распределения прав доступа для любых приложений, благодаря чему пользователь может буквально в несколько кликов менять настройки безопасности для каждого в отдельности приложения.

Ключевые особенности: