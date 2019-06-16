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SIV (System Information Viewer) 5.39
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4.38 из 5, всего оценок - 16
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- Рейтинг программы - 4.38 из 5
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SIV (System Information Viewer) - утилита для получении подробной информации о системе, локальной сети и аппаратном обеспечении.
Показывает характеристики процессора, подробные сведения об операционной системе, информацию об установленном оборудовании и программах, установленных PCI-платах, включая модемы, видео- и звуковые карты, информацию с датчиков температуры, напряжение PSU, процессора, памяти, данные подключенных USB-устройств и другое. В реальном времени следит за использованием системных ресурсов и получает сведения о компьютерах в локальной сети. Не требует установки.
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|Что нового в SIV (System Information Viewer) 5.39?
- Добавлена поддержка новых устройств
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе SIV (System Information Viewer)
Александр про SIV (System Information Viewer) 4.45 [17-06-2014]
Согласен - туча полезной информации, а голову до крови расчешешь, пока доберешься !!!
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Lion про SIV (System Information Viewer) 4.43 [23-04-2014]
Не советую обновлять до версии 4.44, так как новая версия работает с некоторыми ошибками и в ней убрали нужные параметры по снятию текущих значений с оборудования компьютера, и вообще слишком упростили сканирование реальных показаний, в частности центрального процессора. Версия 4.43 обширнее в показаниях реальной работы компьютера, работает производительно и стабильно, выдаёт наиболее полную информацию не только текущих параметров, но минимальные и максимальные зафиксированные показания вольтажа, скорости вращения вентиляторов, температурных значений оборудования и т.д. Так что решайте сами, нужно ли вам ухудшение производительности данной программы или нет...? )))
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Lion про SIV (System Information Viewer) 4.43 [11-03-2014]
Программка хорошая и нужная для любого пользователя, но вот интерфейс программы не ахти какой, вся инфа намешана в кучу, это серьёзное упущение разработчиков данного ПО и неудобство просмотра технической информации о компьютере для пользователей. Хотелось бы, чтобы разработчики позаботились о более удобном с точки зрения восприятия интерфейсе программы.
3 | | Ответить
Kipelovna про SIV (System Information Viewer) 4.34 [11-01-2013]
Отличная программа, вся информация о компе, как на ладони, спасибо!
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Serg.1977 про SIV (System Information Viewer) 4.32 [21-09-2012]
Программа отличная, ничего лишнего.
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