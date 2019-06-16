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SIV (System Information Viewer) для Windows

SIV (System Information Viewer) 5.39

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Описание SIV (System Information Viewer) 5.39Описание   Скачать SIV (System Information Viewer) 5.39СКАЧАТЬ (12,65 Мб) Скриншоты SIV (System Information Viewer) 5.39Скриншоты (9)   Статистика SIV (System Information Viewer) 5.39Статистика   Отзывы о SIV (System Information Viewer) 5.39Отзывы (6)  
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4.38 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
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SIV (System Information Viewer) - утилита для получении подробной информации о системе, локальной сети и аппаратном обеспечении.

Показывает характеристики процессора, подробные сведения об операционной системе, информацию об установленном оборудовании и программах, установленных PCI-платах, включая модемы, видео- и звуковые карты, информацию с датчиков температуры, напряжение PSU, процессора, памяти, данные подключенных USB-устройств и другое. В реальном времени следит за использованием системных ресурсов и получает сведения о компьютерах в локальной сети. Не требует установки.

Что нового в SIV (System Information Viewer) 5.39?
  • Добавлена поддержка новых устройств
  • Исправлены ошибки
SIV (System Information Viewer)
SIV (System Information Viewer)
SIV (System Information Viewer)
SIV (System Information Viewer)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 21 534
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Диагностика, тесты
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Отзывы о программе SIV (System Information Viewer)

Александр про SIV (System Information Viewer) 4.45 [17-06-2014]

Согласен - туча полезной информации, а голову до крови расчешешь, пока доберешься !!!
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Lion про SIV (System Information Viewer) 4.43 [23-04-2014]

Не советую обновлять до версии 4.44, так как новая версия работает с некоторыми ошибками и в ней убрали нужные параметры по снятию текущих значений с оборудования компьютера, и вообще слишком упростили сканирование реальных показаний, в частности центрального процессора. Версия 4.43 обширнее в показаниях реальной работы компьютера, работает производительно и стабильно, выдаёт наиболее полную информацию не только текущих параметров, но минимальные и максимальные зафиксированные показания вольтажа, скорости вращения вентиляторов, температурных значений оборудования и т.д. Так что решайте сами, нужно ли вам ухудшение производительности данной программы или нет...? )))
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Lion про SIV (System Information Viewer) 4.43 [11-03-2014]

Программка хорошая и нужная для любого пользователя, но вот интерфейс программы не ахти какой, вся инфа намешана в кучу, это серьёзное упущение разработчиков данного ПО и неудобство просмотра технической информации о компьютере для пользователей. Хотелось бы, чтобы разработчики позаботились о более удобном с точки зрения восприятия интерфейсе программы.
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Kipelovna про SIV (System Information Viewer) 4.34 [11-01-2013]

Отличная программа, вся информация о компе, как на ладони, спасибо!
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Serg.1977 про SIV (System Information Viewer) 4.32 [21-09-2012]

Программа отличная, ничего лишнего.
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