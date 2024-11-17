Drives Monitor для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:18.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Расширения
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 457 | Статистика
Размер:242 Кб
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Drives Monitor скриншот № 1
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Drives Monitor скриншот № 3
Drives Monitor скриншот № 4

Drives Monitor - гаджет для боковой панели, который в наглядном виде предоставляет массу полезной информации о функционировании каждого физического/логического диска (количество свободного и используемого места на диске, его загрузка в %, метки, скорость записи/считывания, используемая файловая система и др.). Присутствует возможность сохранить настройки в файл (Path: %APPDATA% File: gadgetname_Settings.ini).

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