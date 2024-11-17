Drives Monitor - гаджет для боковой панели, который в наглядном виде предоставляет массу полезной информации о функционировании каждого физического/логического диска (количество свободного и используемого места на диске, его загрузка в %, метки, скорость записи/считывания, используемая файловая система и др.). Присутствует возможность сохранить настройки в файл (Path: %APPDATA% File: gadgetname_Settings.ini).