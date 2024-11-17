Drives Monitor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|18.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Igor Bushin
|Категории:
|другое - Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 457 | Статистика
|Размер:
|242 Кб
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Drives Monitor - гаджет для боковой панели, который в наглядном виде предоставляет массу полезной информации о функционировании каждого физического/логического диска (количество свободного и используемого места на диске, его загрузка в %, метки, скорость записи/считывания, используемая файловая система и др.). Присутствует возможность сохранить настройки в файл (Path: %APPDATA% File: gadgetname_Settings.ini).
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