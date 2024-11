Отзывы о программе Mouse Monitor

Слон сергей

Mouse Monitor doesn't run under a 64 bit sidebar. To change the autorun, 64 bit sidebar to 32 bit sidebar, you must manual edit the following Registry Key: \HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunSideBar

Change the key to this: %ProgramFiles(x86)%Windows Sidebarsidebar.exe /autoRun

(usually it is C:Program Files (x86)Windows Sidebarsidebar.exe /autoRun)

(The only addition is loading sidebar.exe from c:program files (x86) instead of c:program files)

