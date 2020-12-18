Отзывы о программе Interactive Calendar

Владимир Не знаю что не так с функцией несколько мониторов, но у меня она не активна и окна торчат на всех трех мониторах. Оч не удобно, пойду искать чего-нибудь другое.

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Виктор Календарь отличный, пользуюсь им более десяти лет. Но вот незадача: не сложилась у Календаря дружба с W10. Теперь Календарь не запускается с запуском W, а при запуске вручную выходит табличка "is not walid". Хотя дальше Календарь работает.

Решил бы разработчик эту проблему: совместимости с Виндовс10.

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гость Виктор и что же ты 10 лет этой программой делал если в ней НЕТ НАПОМИНАНИЙ?

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Андрей НАпоминаний нет - бесполезная программа

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Sergei Скачал. Установил. Есть опция: Смена обоев рабочего стола с указанием папки. Указал путь к папке. Установил интервал смены обоев (30 минут). Применить-ОК. Работает. Установил запуск при старте Win. На следующий день прога запускается и...начинается кардебалет из смены обоев каждые ТРИ СЕКУНДЫ!!! В настройках стоит 30 МИНУТ!!! Что за чертовщина? Этот момент портит всё впечатление от программы.

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