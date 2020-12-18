Interactive Calendar для Windows
Interactive Calendar - интерактивный календарь-планировщик прямо на обоях рабочего стола. Предлагает гибкие настройки внешнего вида календаря (изменение цвета, шрифта, размера и положения календарной сетки на рабочем столе), который отличается лаконичностью и современным эффектом прозрачности.
Особенности:
- Встроенная смена обоев.
- Имеет достаточный функционал для ведения списка повседневных задач: указание сроков начала и завершения задач, добавление собственных заметок и примечаний.
- Встроенный редактор текстовых записей (примечаний) поддерживает проверку правописания и форматированный текст, позволяет вставлять спецсимволы, изображения, таблицы, а также ссылки на локальные ресурсы и web-страницы.
- Поиск задания по ключевым словам.
- Импорт календарных записей из файлов формата CSV или в собственном формате и экспорт данных в формате CSV, XML или в собственном формате для дальнейшей обработки.
- Вывод календаря на печать. Предусмотрен набор готовых шаблонов с возможностью доработки.
- Мультиязычный интерфейс
- Различные улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
|Оценка:
|3.63/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|CSoftLab
|Категория:
|Календари, органайзеры, напоминалки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 10 030 | Статистика
|Размер:
|20,92 Мб
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Отзывы о программе Interactive Calendar
Владимир про Interactive Calendar 2.1 [21-04-2020]
Не знаю что не так с функцией несколько мониторов, но у меня она не активна и окна торчат на всех трех мониторах. Оч не удобно, пойду искать чего-нибудь другое.
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Виктор про Interactive Calendar 2.1 [13-12-2019]
Календарь отличный, пользуюсь им более десяти лет. Но вот незадача: не сложилась у Календаря дружба с W10. Теперь Календарь не запускается с запуском W, а при запуске вручную выходит табличка "is not walid". Хотя дальше Календарь работает.
Решил бы разработчик эту проблему: совместимости с Виндовс10.
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гость в ответ Виктор про Interactive Calendar 2.1 [21-03-2020]
и что же ты 10 лет этой программой делал если в ней НЕТ НАПОМИНАНИЙ?
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Андрей про Interactive Calendar 2.1 [09-07-2019]
Sergei про Interactive Calendar 2.1 [12-10-2018]
Скачал. Установил. Есть опция: Смена обоев рабочего стола с указанием папки. Указал путь к папке. Установил интервал смены обоев (30 минут). Применить-ОК. Работает. Установил запуск при старте Win. На следующий день прога запускается и...начинается кардебалет из смены обоев каждые ТРИ СЕКУНДЫ!!! В настройках стоит 30 МИНУТ!!! Что за чертовщина? Этот момент портит всё впечатление от программы.
3 | 2 | Ответить
Valid про Interactive Calendar 2.1 [30-01-2018]