Стикеры 2.3.1 Стикеры - небольшое бесплатное приложение для создания заметок-напоминалок на рабочем столе в виде разноцветных стикеров. Присутствует возможность закреплять стикеры Будильник 2.5.4 Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций. Например можно добавить запись с оповещением, о каком либо важном деле, и в Вечный календарь 2.54 Вечный календарь - в программе реализован алгоритм, позволяющий получать данные о любом дне григорианского или юлианского календаря в период с 1 по 3000 год н. э. В

Simple Sticky Notes 4.4 Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея Atomic Alarm Clock 6.3 Atomic Alarm Clock - программа, с помощью которой можно изменить стандартные часы в системном трее и расширить их функциональность Wise Reminder 1.29.66 Wise Reminder - достаточно удобная программа для напоминания о важных задачах, событиях, заданиях и делах