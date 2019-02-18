Simple Sticky Notes для Windows

Simple Sticky Notes 4.5

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Описание Simple Sticky Notes 4.5Описание   Скачать Simple Sticky Notes 4.5СКАЧАТЬ (1,79 Мб) Скриншоты Simple Sticky Notes 4.5Скриншоты (7)   Статистика Simple Sticky Notes 4.5Статистика   Отзывы о Simple Sticky Notes 4.5Отзывы (5)  
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3.30 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 3.30 из 5
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Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея. Бывают ситуации, когда на работе приходится выполнять достаточно большой и разнообразный объем работ, при этом важно ничего не забыть и не упустить. Для этого используются бумажные наклейки прямо на монитор, что неудобно, т.к. постоянно отвлекает и мешает пользоваться всей рабочей областью экрана.

Как раз для таких случаев и придумана эта программа. Аккуратные и ненавязчивые напоминания создаются быстро, размещаются в любом месте на мониторе, могут быть поверх всех окон или скрываться. Все основные визуальные параметры (шрифт, размер, цвет, прозрачность и т.д.) полностью настраиваются под Ваши предпочтения. Ну а чтобы ничего не упустить, каждую заметку можно снабдить однократным или многократным будильником - выбранная мелодия в установленное время напомнит о важном событии или задании.

В общем, Simple Sticky Notes действительно очень удобный помощник, который упорядочит Ваш рабочий стол и организует распорядок дня.

Скриншоты Simple Sticky Notes:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)13 / 11 508
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки
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Отзывы о программе Simple Sticky Notes

Margo про Simple Sticky Notes 4.3 [11-09-2018]

Хорошая напоминалка, также можно использовать для хранения краткой информации для быстрого к ней доступа
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Мик про Simple Sticky Notes 3.6.1 [18-05-2017]

А почему в списке периодичности нет будильника на ежедневное событие? Фигня!
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Ольга про Simple Sticky Notes 3.6.1 [31-01-2017]

Очень удобная напоминалка! как раз то, чего так не хватало мне. Очень помогает в работе!)
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Денис про Simple Sticky Notes 3.4.0.0 [27-08-2016]

Полезная для меня прога, нашел то, что искал. И кстати вышла новая версия 3.5.0.0
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Елена про Simple Sticky Notes 3.2.1.0 [28-11-2015]

Здравствуйте! A почему у меня на рабочем столе знак появился, а открываться не желает?
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