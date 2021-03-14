Напоминалка для Windows
|Оценка:
|4.35/5 голосов - 23
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Владимир Беглецов
|Категория:
|Календари, органайзеры, напоминалки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 15 153 | Статистика
|Размер:
|916 Кб
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Напоминалка - простая портативная (не требующая инсталляции в систему) программа, которая поможет вам не пропустить важное событие, мероприятие, звонок и т.д., своевременно оповещая пользователя о запланированных делах.
Вам всего-то и надо, что задавать время оповещения и текст всплывающего сообщения: в обозначенный момент на затемненном фоне поверх всех окон появится указанное сообщение. Таким образом, чем бы вы ни занимались на ПК, обязательно переключите своё внимание на сообщение и не упустите ничего важного.
Для удобства в программе реализовано также звуковое оповещение на случай, если вы отошли от компьютера.
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Напоминалка TiMemory 1.7.4.2 beta
Бесплатная программа, которая представляет собой простую в использовании напоминалку,...
Отзывы о программе Напоминалка
Купить никак не получится про Напоминалка 4.0 [04-11-2020]
Скачал, помню как удобно было пользоваться раньше. 50 рублей не деньги же. Но сайт разработчика не работает (открывается, но...), ничего нельзя купить, цены стоят в долларах, даже в долларах не заплатить. Не тратьте время, поищите старую версию.
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Евгений Д про Напоминалка 4.0 [02-11-2016]
Для быстрых напоминаний отличная программа. Ещё хотелось, что бы была возможность создания нескольких напоминаний. а так всё понравилось
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Сергей про Напоминалка 4.0 [30-10-2016]
А почему нет никакого пробного периода?? Для такой проги достаточно пары дней, чтобы понять, что и к чему, но тут же просят сразу деньги за кота в мешке. Смешные)
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Виталий про Напоминалка 3.0 [13-04-2016]
Да я такую прогу сам напишу за пару часиков, а то и лучше будет, как такое Г можно выставлять еще и за деньги
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Гость в ответ Виталий про Напоминалка 4.0 [21-01-2020]
А какого же чёрта роешься здесь, если сам всё умеешь???
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Кирилл про Напоминалка 3.0 [12-04-2016]
Актуально! Особенно после спаленного чайника )
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