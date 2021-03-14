Напоминалка - простая портативная (не требующая инсталляции в систему) программа, которая поможет вам не пропустить важное событие, мероприятие, звонок и т.д., своевременно оповещая пользователя о запланированных делах.

Вам всего-то и надо, что задавать время оповещения и текст всплывающего сообщения: в обозначенный момент на затемненном фоне поверх всех окон появится указанное сообщение. Таким образом, чем бы вы ни занимались на ПК, обязательно переключите своё внимание на сообщение и не упустите ничего важного.

Для удобства в программе реализовано также звуковое оповещение на случай, если вы отошли от компьютера.