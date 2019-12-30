Rainlendar Lite - бесплатный кроссплатформенный календарь с функцией органайзера. С помощью программы можно легко и удобно планировать различные события и составлять список заданий, с указанием времени когда они должны произойти и прогресса их выполнения, выражаемого в процентах.
Поддерживаются форматы iCal и Outlook, что дает возможность осуществлять импорт и экспорт созданных календарей в другие программные продукты. Каждому созданному событию можно присвоить соответствующую категорию, а также выделить те или иные события цветом.
Кроме того Rainlendar Lite умеет создавать циклические напоминания. Присутствует поддержка "горячих" клавиш.
Симпатичный и функциональный лунный календарь. Рассчитывает лунный день, Луну в зодиаке, фазу Луны, качество дня, новолуние, полнолуние на 100 лет назад и вперед.
Отзывы о программе Rainlendar Lite
Владимир про Rainlendar Lite 2.14 build 155 [29-12-2019]
Нормальная программа. Перестала запускаться - переустановил, в е ок. | | Ответить
Дмитрий про Rainlendar Lite 2.14 build 155 [18-01-2019]
Программа неожиданно перестала запускаться вместе с Windows. Два ежедневных напоминания пропустил, прежде чем заметил! 2 | 2 | Ответить
Дмитрий про Rainlendar Lite 2.14 build 155 [23-10-2018]
Программа очень неудобная. Столько ежегодных напоминаний о важных датах пропустил из-за того, что она срабатывает как-то странно! Если ежегодное событие попадает на время, когда ноутбук выключен (а часто так и случается, поскольку я работаю посменно, и многие ежегодные напоминания попадают на время, когда я отсыпаюсь), оно сработает по включении ноутбука, но при условии, что по времени после него не окажется ежедневного напоминания! Тогда сработает ежедневное, а ежегодное будет молчать, как партизан! Вот сегодня опять профукал ежегодное напоминание, причём по непонятной причине: я знал о том, что буду спать, и заранее удалил ежедневное за этот день... но оно, зараза, всё равно сработало и лишило меня возможности услышать ежегодное! На душе остался неприятный осадок, ведь 23 октября бывает только раз в году! 3 | 2 | Ответить
Алексей Н. про Rainlendar Lite 2.14 build 155 [13-06-2018]