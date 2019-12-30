Rainlendar Lite для Windows

Rainlendar Lite 2.15.2

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Описание Rainlendar Lite 2.15.2Описание   Скачать Rainlendar Lite 2.15.2СКАЧАТЬ (31,28 Мб) Скриншоты Rainlendar Lite 2.15.2Скриншоты (4)   Статистика Rainlendar Lite 2.15.2Статистика   Отзывы о Rainlendar Lite 2.15.2Отзывы (16)  
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4.65 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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Rainlendar Lite - бесплатный кроссплатформенный календарь с функцией органайзера. С помощью программы можно легко и удобно планировать различные события и составлять список заданий, с указанием времени когда они должны произойти и прогресса их выполнения, выражаемого в процентах.

Поддерживаются форматы iCal и Outlook, что дает возможность осуществлять импорт и экспорт созданных календарей в другие программные продукты. Каждому созданному событию можно присвоить соответствующую категорию, а также выделить те или иные события цветом.

Кроме того Rainlendar Lite умеет создавать циклические напоминания. Присутствует поддержка "горячих" клавиш.

Rainlendar Lite
Rainlendar Lite
Rainlendar Lite
Rainlendar Lite
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 20 894
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки
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Отзывы о программе Rainlendar Lite

Владимир про Rainlendar Lite 2.14 build 155 [29-12-2019]

Нормальная программа. Перестала запускаться - переустановил, в е ок.
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Дмитрий про Rainlendar Lite 2.14 build 155 [18-01-2019]

Программа неожиданно перестала запускаться вместе с Windows. Два ежедневных напоминания пропустил, прежде чем заметил!
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Дмитрий про Rainlendar Lite 2.14 build 155 [23-10-2018]

Программа очень неудобная. Столько ежегодных напоминаний о важных датах пропустил из-за того, что она срабатывает как-то странно! Если ежегодное событие попадает на время, когда ноутбук выключен (а часто так и случается, поскольку я работаю посменно, и многие ежегодные напоминания попадают на время, когда я отсыпаюсь), оно сработает по включении ноутбука, но при условии, что по времени после него не окажется ежедневного напоминания! Тогда сработает ежедневное, а ежегодное будет молчать, как партизан! Вот сегодня опять профукал ежегодное напоминание, причём по непонятной причине: я знал о том, что буду спать, и заранее удалил ежедневное за этот день... но оно, зараза, всё равно сработало и лишило меня возможности услышать ежегодное! На душе остался неприятный осадок, ведь 23 октября бывает только раз в году!
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Алексей Н. про Rainlendar Lite 2.14 build 155 [13-06-2018]

Удобная программа, но памяти жрёт много.
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leha про Rainlendar Lite 2.13 build 146 [30-11-2015]

СПАСИБО МНЕ ОЧЕНЬ ПОМОГАЕТ ЭТОТ КАЛЕНДАРЬ СОСТАВИТЬ СПИСОК ДЕЛ
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