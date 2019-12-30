Rainlendar Lite

Дмитрий Программа очень неудобная. Столько ежегодных напоминаний о важных датах пропустил из-за того, что она срабатывает как-то странно! Если ежегодное событие попадает на время, когда ноутбук выключен (а часто так и случается, поскольку я работаю посменно, и многие ежегодные напоминания попадают на время, когда я отсыпаюсь), оно сработает по включении ноутбука, но при условии, что по времени после него не окажется ежедневного напоминания! Тогда сработает ежедневное, а ежегодное будет молчать, как партизан! Вот сегодня опять профукал ежегодное напоминание, причём по непонятной причине: я знал о том, что буду спать, и заранее удалил ежедневное за этот день... но оно, зараза, всё равно сработало и лишило меня возможности услышать ежегодное! На душе остался неприятный осадок, ведь 23 октября бывает только раз в году!

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