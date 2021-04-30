EyeEm для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EyeEm Mobile
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 8 697 | Статистика
|Размер:
|37,36 Мб
|СКАЧАТЬ
EyeEm - приложение для редактирования фотографий, а также публикации и просмотра снимков в Facebook, Twitter, Flickr, Foursquare и Tumblr. Программа предоставляет в распоряжение пользователя десятки фильтров и рамок, которые можно накладывать на фото, наблюдая результат в режиме реального времени. Также присутствует система поиска снимков, возможность выбирать тематические альбомы, или альбомы, посвященные конкретным местам и событиям.
Если вы считаете, что ваши работы настолько хороши, что захотите их выставить на продажу, то используйте лицензию на EyeEm Market или Getty Images. Участие в выставках повысит ваши шансы стать замеченным большими компаниями.
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Отзывы о программе EyeEm
aeonchokopie про EyeEm 3.7.5.7 для Android [15-05-2013]
Очень понравилось приложение, я даже сделал его мини-обзор: http://aeonchokopie.ru/eyeem-obrabotka-foto-v-stile-instagram
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