EyeEm - приложение для редактирования фотографий, а также публикации и просмотра снимков в Facebook, Twitter, Flickr, Foursquare и Tumblr. Программа предоставляет в распоряжение пользователя десятки фильтров и рамок, которые можно накладывать на фото, наблюдая результат в режиме реального времени. Также присутствует система поиска снимков, возможность выбирать тематические альбомы, или альбомы, посвященные конкретным местам и событиям.

Если вы считаете, что ваши работы настолько хороши, что захотите их выставить на продажу, то используйте лицензию на EyeEm Market или Getty Images. Участие в выставках повысит ваши шансы стать замеченным большими компаниями.