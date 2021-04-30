EyeEm для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):3 / 8 697 | Статистика
Размер:37,36 Мб
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EyeEm скриншот № 1
EyeEm скриншот № 2
EyeEm скриншот № 3
EyeEm скриншот № 4

EyeEm - приложение для редактирования фотографий, а также публикации и просмотра снимков в Facebook, Twitter, Flickr, Foursquare и Tumblr. Программа предоставляет в распоряжение пользователя десятки фильтров и рамок, которые можно накладывать на фото, наблюдая результат в режиме реального времени. Также присутствует система поиска снимков, возможность выбирать тематические альбомы, или альбомы, посвященные конкретным местам и событиям.

Если вы считаете, что ваши работы настолько хороши, что захотите их выставить на продажу, то используйте лицензию на EyeEm Market или Getty Images. Участие в выставках повысит ваши шансы стать замеченным большими компаниями.  

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Отзывы о программе EyeEm

aeonchokopie про EyeEm 3.7.5.7 для Android [15-05-2013]

Очень понравилось приложение, я даже сделал его мини-обзор: http://aeonchokopie.ru/eyeem-obrabotka-foto-v-stile-instagram
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