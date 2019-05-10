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Canva 2.12.0 для Android
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Canva - удобное приложение, которое предлагает все необходимые инструменты для создания практически любых дизайнерских решений, будь то коллажи, приглашения на свадьбу, плакаты, оформление постов в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube), флаеры, открытки, баннеры для блогов и пр.
Присутствует большое количество встроенных шаблонов, библиотека с разнообразными графическими элементами и шрифтами. Благодаря наличию облачной синхронизации можно продолжить работу над проектом на другом Android-устройстве или компьютере.
Основные возможности:
- Оформление постов в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube).
- Создание флаеров, плакатов, баннеров для блога, приглашений, открыток, фотоколлажей и пр.
- Наличие более 60000 готовых шаблонов и фотосеток, созданных профессиональными дизайнерами.
- Возможность добавления текста или надписей к фотографиям и изображениям (выбор более чем из 100 шрифтов).
- Редактирование размера шрифта, цвета, положения и угла наклона слов.
- Более 3 миллионов изображений (фото и иллюстраций) в встроенной библиотеке.
- Редактирование фотографий с помощью готовых фильтров или вручную изменяя их яркость, контраст и другие параметры с помощью инструментов редактирования.
- Делитесь дизайнами прямо через социальные сети, включая Facebook, Твиттер, Pinterest, Instagram и Google+, или сохраняйте их в галерею на своем устройстве и отправляйте их по электронной почте, SMS, в WhatsApp и т.д.
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|Что нового в Canva 2.12.0 для Android?
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