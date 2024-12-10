Clip Studio Paint — мощное приложение для цифрового рисования и создания графического контента, подходящее как для профессиональных художников, так и для начинающих пользователей. Программа предлагает широкий спектр инструментов для рисования, раскрашивания, создания комиксов, манги, вебтунов и анимации. Clip Studio Paint поддерживает работу с векторной графикой, многослойные проекты и 3D-модели, предоставляя полный контроль над творческим процессом.

Приложение предоставляет два режима работы: упрощенный, который подходит для быстрого создания рисунков, и расширенный режим Studio с доступом ко всем возможностям программы. Clip Studio Paint оснащен мощными инструментами для настройки кистей, работы с цветами и создания анимации. Для пользователей доступны обучающие материалы и советы, которые помогут освоить функции программы и повысить свои навыки.

Основные возможности Clip Studio Paint: