Clip Studio Paint для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категории:Анимация - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:40.86 Мб
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Clip Studio Paint — мощное приложение для цифрового рисования и создания графического контента, подходящее как для профессиональных художников, так и для начинающих пользователей. Программа предлагает широкий спектр инструментов для рисования, раскрашивания, создания комиксов, манги, вебтунов и анимации. Clip Studio Paint поддерживает работу с векторной графикой, многослойные проекты и 3D-модели, предоставляя полный контроль над творческим процессом.

Приложение предоставляет два режима работы: упрощенный, который подходит для быстрого создания рисунков, и расширенный режим Studio с доступом ко всем возможностям программы. Clip Studio Paint оснащен мощными инструментами для настройки кистей, работы с цветами и создания анимации. Для пользователей доступны обучающие материалы и советы, которые помогут освоить функции программы и повысить свои навыки.

Основные возможности Clip Studio Paint:

  • Работа с многослойной графикой: создание до 10 000 слоев.
  • Поддержка векторной графики для масштабирования без потери качества.
  • Позирование 3D-моделей для работы с перспективой и сложными ракурсами.
  • Инструменты для создания комиксов: речевые пузырьки, рамки и линии действий.
  • Обработка линий и цвета с помощью пластизации нескольких слоев.
  • Большой выбор кистей с возможностью загрузки дополнительных материалов (более 160 000).
  • Работа с цветами: карты градиентов, интеллектуальная заливка, смешивание цветов.
  • Создание анимации от простых GIF-файлов до полнометражных проектов.
  • Поддержка 3D-примитивов для создания макетов и композиций.
  • Функция замедленной съемки для демонстрации процесса рисования.
  • Интеграция с облачным хранилищем на 10 ГБ для хранения и синхронизации файлов.
  • Учебные материалы и советы от сообщества пользователей и профессионалов.
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