Clip Studio Paint для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|2020 CELSYS,Inc.
|Категории:
|Анимация - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|40.86 Мб
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Clip Studio Paint — мощное приложение для цифрового рисования и создания графического контента, подходящее как для профессиональных художников, так и для начинающих пользователей. Программа предлагает широкий спектр инструментов для рисования, раскрашивания, создания комиксов, манги, вебтунов и анимации. Clip Studio Paint поддерживает работу с векторной графикой, многослойные проекты и 3D-модели, предоставляя полный контроль над творческим процессом.
Приложение предоставляет два режима работы: упрощенный, который подходит для быстрого создания рисунков, и расширенный режим Studio с доступом ко всем возможностям программы. Clip Studio Paint оснащен мощными инструментами для настройки кистей, работы с цветами и создания анимации. Для пользователей доступны обучающие материалы и советы, которые помогут освоить функции программы и повысить свои навыки.
Основные возможности Clip Studio Paint:
- Работа с многослойной графикой: создание до 10 000 слоев.
- Поддержка векторной графики для масштабирования без потери качества.
- Позирование 3D-моделей для работы с перспективой и сложными ракурсами.
- Инструменты для создания комиксов: речевые пузырьки, рамки и линии действий.
- Обработка линий и цвета с помощью пластизации нескольких слоев.
- Большой выбор кистей с возможностью загрузки дополнительных материалов (более 160 000).
- Работа с цветами: карты градиентов, интеллектуальная заливка, смешивание цветов.
- Создание анимации от простых GIF-файлов до полнометражных проектов.
- Поддержка 3D-примитивов для создания макетов и композиций.
- Функция замедленной съемки для демонстрации процесса рисования.
- Интеграция с облачным хранилищем на 10 ГБ для хранения и синхронизации файлов.
- Учебные материалы и советы от сообщества пользователей и профессионалов.
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