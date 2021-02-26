ibis Paint X для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ibis inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|29,43 Мб
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ibis Paint X — удобное приложение для рисования, которое предлагает более 800 шрифтов, огромное количество всевозможных кистей, фильтров, режимов смешивания, записи процессов рисования, имеются функции маски отсечения и многое другое.
Основные возможности ibis Paint X:
- Функциональные и профессиональные инструменты для рисования.
- Более 381 видов кистей, включая DIP-ручки, фломастеры, цифровые ручки, воздушные щетки, вентиляторные щетки, плоские кисти, карандаши, масляные щетки, угольные щетки, мелки и штампы.
- Более 800 шрифтов.
- 71 фильтр и 27 режимов смешивания.
- Поддержка технологии OpenGL.
- Возможность записи процесса рисования в виде видеоролика.
- Наличие функции SNS, где можно ознакомиться с процессом рисования других пользователей с помощью видео уроков.
- Функции совместного рисования с другими пользователями.
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