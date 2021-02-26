ibis Paint X для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:29,43 Мб
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ibis Paint X скриншот № 4

ibis Paint X — удобное приложение для рисования, которое предлагает более 800 шрифтов, огромное количество всевозможных кистей, фильтров, режимов смешивания, записи процессов рисования, имеются функции маски отсечения и многое другое.

Основные возможности ibis Paint X:

  • Функциональные и профессиональные инструменты для рисования.
  • Более 381 видов кистей, включая DIP-ручки, фломастеры, цифровые ручки, воздушные щетки, вентиляторные щетки, плоские кисти, карандаши, масляные щетки, угольные щетки, мелки и штампы.
  • Более 800 шрифтов.
  • 71 фильтр и 27 режимов смешивания.
  • Поддержка технологии OpenGL.
  • Возможность записи процесса рисования в виде видеоролика.
  • Наличие функции SNS, где можно ознакомиться с процессом рисования других пользователей с помощью видео уроков.
  • Функции совместного рисования с другими пользователями.
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