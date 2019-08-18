|
HyperCam 5.5.1908.02
|
|
|
|Оцените программу!
4.33 из 5, всего оценок - 171
|
- Рейтинг программы - 4.33 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
HyperCam - программа для захвата действия на экране и записи видео и аудио в AVI, WMV/ASF файлы. Можно записывать действия на всем экране, выделенной области или в активном окне. Полученные файлы можно редактировать встроенным Медиа Редактором и загружать на Youtube и другие популярные ресурсы.
Позволяет быстро создавать видео презентации, обучающие ролики, демо-клипы, сохранять проигрываемые фильмы, музыку или игры. Есть возможность встраивать процесс записи в другие приложения. Кроме этого, может быть установлена на портативное устройство хранения данных, например USB флэш-карту.
Функции:
- Запись происходящего на экране в AVI, WMV/ASF файлы.
- Сжатие захватываемого звука и видео.
- Поддержка "горячих" клавиш.
- Удобная система текстовых примечаний.
- Возможность записывать как указанную область, так и конкретное окно.
- Возможность перемещать выделенную область.
- Возможность ставить запись в паузу и затем ее возобновлять.
- Захват видео в режиме overlay.
|
|Что нового в HyperCam 5.5.1908.02?
Новые функции:
- "Режим безопасной записи MP4" позволяет восстанавливать записи в -случае аварийного завершения приложения
- Настройка "Использовать Desktop Duplication API" (только для бизнес версии) позволяет получить до 2х раз большие значения частоты кадров (необходимо иметь Windows 8 или выше)
- Возможность сброса предыдущей активации при удалении текущей лицензии
- Обновление HyperCam Media Editor с новой временной шкалой и элементами управления
Улучшения:
- Скорость масштабирования при записи увеличена до 40%
- При установке минорных обновлений не требуется активация
- Выпадающее меню недавних записанных областей доступно рядом с кнопкой выбора области записи
- Увеличена скорость запуска HyperСam
Исправления:
- Завершение приложения при изменении фонового цвета надписей
- Невозможно войти в аккаунт Twitch для запуска вещания
- Невозможно войти в аккаунт YouTube для запуска вещания
- Выбранные из "Недавних записанных областей" значения не применялись
- Невозможно записать WMV файл, когда влючена опция экспорта в указанный размер
|
|
ТОП-сегодня раздела "Видео захват"
Fraps 3.5.99
Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК
VirtualDub 1.10.4
VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).
Dxtory 2.0.142
Продвинутая программа для записи видео из игр, которая предлагает пользователю большое количество возможностей и настроек. Присутствует возможность настройки
MyCam 2.3
MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате
AVS Video Recorder 2.6.1.94
AVS Video Recorder - бесплатный и удобный в эксплуатации инструмент, с помощью которого можно легко осуществлять захвата видео с DV и VHS камер, веб-камер,
Bandicam 4.4.3.1557
Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое управление с настраиваемыми параметрами записи. Поддерживает работу со
|
|
Отзывы о программе HyperCam
yt df;yj про HyperCam 5.0.1802.09 [09-10-2018]
еще не скачала,думаю все норм)
1 | 1 | Ответить
Игрок про HyperCam 5.0.1802.09 [09-03-2018]
Я качнул прогу,работает.Но когда я записываю видео то полная фигня происходит то картинка не прогружается,то каждый раз вообще мелькает.И из-за этого я ни одного ролика невыложил
4 | 7 | Ответить
вестик про HyperCam 4.0.1511.06 [13-05-2017]
да норм вроде...
2 | 1 | Ответить
yt rnj в ответ вестик про HyperCam 4.0.1707.28 [13-01-2018]
у меня не работает
| | Ответить
Анонимус про HyperCam 4.0.1511.06 [05-01-2016]
Здраствуйте, скачивается, вроде хорошо =)
2 | | Ответить
михпил про HyperCam 3.6.1403.19 [20-10-2015]
Выдает ошибку!
| 1 | Ответить
Агафонов Антон {Moderator в ответ михпил про HyperCam 4.0.1511.06 [12-12-2015]
Попробуйте скачать заново, или перезапустите компьютер.
1 | 3 | Ответить
|Читать все отзывы (16) / Добавить отзыв
|