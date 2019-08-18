HyperCam для Windows

HyperCam 5.5.1908.02

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Описание HyperCam 5.5.1908.02Описание   Скачать HyperCam 5.5.1908.02СКАЧАТЬ (55,37 Мб) Скриншоты HyperCam 5.5.1908.02Скриншоты (5)   Статистика HyperCam 5.5.1908.02Статистика   Отзывы о HyperCam 5.5.1908.02Отзывы (16)  
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4.33 из 5, всего оценок - 171
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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HyperCam - программа для захвата действия на экране и записи видео и аудио в AVI, WMV/ASF файлы. Можно записывать действия на всем экране, выделенной области или в активном окне. Полученные файлы можно редактировать встроенным Медиа Редактором и загружать на Youtube и другие популярные ресурсы.

Позволяет быстро создавать видео презентации, обучающие ролики, демо-клипы, сохранять проигрываемые фильмы, музыку или игры. Есть возможность встраивать процесс записи в другие приложения. Кроме этого, может быть установлена на портативное устройство хранения данных, например USB флэш-карту.

Функции:

  • Запись происходящего на экране в AVI, WMV/ASF файлы.
  • Сжатие захватываемого звука и видео.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
  • Удобная система текстовых примечаний.
  • Возможность записывать как указанную область, так и конкретное окно.
  • Возможность перемещать выделенную область.
  • Возможность ставить запись в паузу и затем ее возобновлять.
  • Захват видео в режиме overlay.
Что нового в HyperCam 5.5.1908.02?

Новые функции:

  • "Режим безопасной записи MP4" позволяет восстанавливать записи в -случае аварийного завершения приложения
  • Настройка "Использовать Desktop Duplication API" (только для бизнес версии) позволяет получить до 2х раз большие значения частоты кадров (необходимо иметь Windows 8 или выше)
  • Возможность сброса предыдущей активации при удалении текущей лицензии
  • Обновление HyperCam Media Editor с новой временной шкалой и элементами управления

Улучшения:

  • Скорость масштабирования при записи увеличена до 40%
  • При установке минорных обновлений не требуется активация
  • Выпадающее меню недавних записанных областей доступно рядом с кнопкой выбора области записи
  • Увеличена скорость запуска HyperСam

Исправления:

  • Завершение приложения при изменении фонового цвета надписей
  • Невозможно войти в аккаунт Twitch для запуска вещания
  • Невозможно войти в аккаунт YouTube для запуска вещания
  • Выбранные из "Недавних записанных областей" значения не применялись
  • Невозможно записать WMV файл, когда влючена опция экспорта в указанный размер
HyperCam
HyperCam
HyperCam
HyperCam
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 890 руб.
Ограничение в работе программы7 дней, водяной знак на готовых файлах
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 127 185
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват
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Отзывы о программе HyperCam

yt df;yj про HyperCam 5.0.1802.09 [09-10-2018]

еще не скачала,думаю все норм)
1 | 1 | Ответить

Игрок про HyperCam 5.0.1802.09 [09-03-2018]

Я качнул прогу,работает.Но когда я записываю видео то полная фигня происходит то картинка не прогружается,то каждый раз вообще мелькает.И из-за этого я ни одного ролика невыложил
4 | 7 | Ответить

вестик про HyperCam 4.0.1511.06 [13-05-2017]

да норм вроде...
2 | 1 | Ответить

yt rnj в ответ вестик про HyperCam 4.0.1707.28 [13-01-2018]

у меня не работает
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Анонимус про HyperCam 4.0.1511.06 [05-01-2016]

Здраствуйте, скачивается, вроде хорошо =)
2 | | Ответить

михпил про HyperCam 3.6.1403.19 [20-10-2015]

Выдает ошибку!
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Агафонов Антон {Moderator в ответ михпил про HyperCam 4.0.1511.06 [12-12-2015]

Попробуйте скачать заново, или перезапустите компьютер.
1 | 3 | Ответить

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