GPU Shark для Windows

GPU Shark 0.14.1.1

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Описание GPU Shark 0.14.1.1Описание   Скачать GPU Shark 0.14.1.1СКАЧАТЬ (600 Кб) Скриншоты GPU Shark 0.14.1.1Скриншоты (1)   Статистика GPU Shark 0.14.1.1Статистика   Отзывы о GPU Shark 0.14.1.1Отзывы (1)  
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4.57 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
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GPU Shark - небольшая бесплатная и портативная (не требует инсталляции) утилита для мониторинга NVIDIA GeForce и ATI Radeon видеокарт. С помощью программы пользователь может узнать такую информацию, как название видеокарты, ее температура, кодовое имя, версия драйвера, идентификатор устройства, тип видеопамяти, загрузка GPU, памяти и многое другое. Присутствует два режима просмотра: упрощенный и подробный.

Что нового в GPU Shark 0.14.1.1?
  • Исправлены ошибки
GPU Shark
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 431
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе GPU Shark

Sergey про GPU Shark 0.9.10.3 [08-11-2016]

Установил , работает . Показывает данные в реальном режиме времени.
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