Free Audio Video Pack для Windows

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Оценка: 4.62/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.23 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Конверторы - Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 642 | Статистика
Размер:73,58 Мб
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Free Audio Video Pack (ранее Pazera Video Converters Suite) - набор портативных видео конвертеров, с помощью которых вы сможете конвертировать практически все видео форматы. Поддерживает такие видео форматы, как AVI, MPEG, MP4, MOV, WMV, FLV, SWF, M4V, 3GP и др.

Включает в себя специализированные конвертеры для преобразования аудио и видео файлов для Zune, PSP и IPod, а также аудио конвертер и экстрактор, позволяющий извлекать аудио дорожки из видео файлов и конвертировать аудио файлы между наиболее популярными аудиоформатами: MP3, WMA, OGG, WAV, AAC, AC3, FLAC. Все конверторы имеют схожий интерфейс и просты в использовании.

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