Free Audio Video Pack (ранее Pazera Video Converters Suite) - набор портативных видео конвертеров, с помощью которых вы сможете конвертировать практически все видео форматы. Поддерживает такие видео форматы, как AVI, MPEG, MP4, MOV, WMV, FLV, SWF, M4V, 3GP и др.

Включает в себя специализированные конвертеры для преобразования аудио и видео файлов для Zune, PSP и IPod, а также аудио конвертер и экстрактор, позволяющий извлекать аудио дорожки из видео файлов и конвертировать аудио файлы между наиболее популярными аудиоформатами: MP3, WMA, OGG, WAV, AAC, AC3, FLAC. Все конверторы имеют схожий интерфейс и просты в использовании.