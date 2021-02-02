Free Audio Video Pack для Windows
|Оценка:
|4.62/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.23 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Jacek Pazera
|Категории:
|Конверторы - Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 642 | Статистика
|Размер:
|73,58 Мб
|СКАЧАТЬ
Free Audio Video Pack (ранее Pazera Video Converters Suite) - набор портативных видео конвертеров, с помощью которых вы сможете конвертировать практически все видео форматы. Поддерживает такие видео форматы, как AVI, MPEG, MP4, MOV, WMV, FLV, SWF, M4V, 3GP и др.
Включает в себя специализированные конвертеры для преобразования аудио и видео файлов для Zune, PSP и IPod, а также аудио конвертер и экстрактор, позволяющий извлекать аудио дорожки из видео файлов и конвертировать аудио файлы между наиболее популярными аудиоформатами: MP3, WMA, OGG, WAV, AAC, AC3, FLAC. Все конверторы имеют схожий интерфейс и просты в использовании.
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