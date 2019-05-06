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Moo0 VideoConverter 1.23
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Moo0 VideoConverter - простой бесплатный конвертер, поддерживающий преобразование большинства популярных видео и аудио форматов. Позволяет конвертировать видео в различные видео форматы, включая FLV и других форматов видео с помощью XviD / x264 кодека. Есть возможность настройки качества выходного файла, размера, количество кадров и др. Поддерживает конвертацию видео и аудио для мобильных телефонов (смартфонов, iPhone и т.д.), IPod, PSP, Android, DVD, P2P совместного использования файлов и т.д.
Особенности приложения:
- Поддерживает видео форматы: AVI, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, OGG, OGV, RM, SWF, TP, TS, WEBM, WMV и др.
- Поддерживает видео кодеки: H.263, H.264 (x264), Mpeg2, Mpeg4 (DivX, XviD and its own), RV10, Theora, VP8, WMV (v7, v8) и др.
- Поддерживает аудио Форматы: 3G2, 3GP, AAC, AC3, ADPCM, AIFF, AMR (NB, WB), AU, FLAC, GSM, M4A, MP3, MP4, OGG, PCM, RA, VORBIS, WAVE, WMA и др.
- Поддержка Drag & Drop.
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