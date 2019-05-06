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Moo0 VideoToAudio 1.15
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Moo0 VideoToAudio - простой инструмент для извлечения и сохранения звуковых дорожек из любых видео файлов. Позволяет настроить качество (битрейт), моно/стерео, частоту, громкость и др.
Поддерживает преобразование следующих аудио форматов: 3G2, 3GP, AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, FLAC, M4A, MMF, MOV, MP2, MP3, MP4, OGG, PCM, RA, RM, WAV, WMA и др.
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|Статус программы
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Бесплатная
|Операционка
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс
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Английский, Русский, Украинский
|Закачек (сегодня/всего)
|0 / 1 888
|Разработчик
|Moo0
|Последнее обновление
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|Категории программы
|Конверторы
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