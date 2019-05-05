FolderChangesView для Windows

FolderChangesView 2.27

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание FolderChangesView 2.27Описание   Скачать FolderChangesView 2.27СКАЧАТЬ (72 Кб) Скриншоты FolderChangesView 2.27Скриншоты (2)   Статистика FolderChangesView 2.27Статистика   Отзывы о FolderChangesView 2.27Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

FolderChangesView - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно контролировать выбранный пользователем диск или папку, отслеживая все вносимые изменения (создание, удаление, перемещение файлов и пр.). Программа не требует инсталляции, поэтому ее можно запускать как с локальных, так и съемных дисков, а также можно использовать для мониторинга удаленных сетевых ресурсов.

FolderChangesView
FolderChangesView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 683
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Unlocker 1.9.2

Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он

USB Image Tool 1.76

USB Image Tool - небольшая программа для создание образов Flash-накопителей с классическим интефейсом USB

DeadLock 1.4

Если вы столкнулись с файлом или папкой, которую никак не можете удалить ни одним способом, потому что они заняты каким-то процессом или службой, то бесплатная

Scanner 2.13

Scanner - программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей.

IObit Unlocker 1.1.2.1

IObit Unlocker - утилита, с помощью которой можно легко разблокировать доступ к данным, занятых системными процессами или используемых другими приложениями.

LockHunter 3.2.3

LockHunter - утилита для корректного удаления заблокированных файлов. Программа отображает процесс, блокирующий доступ к файлу/папке и позволяет разблокировать,

скачать Adguard

Отзывы о программе FolderChangesView

Admin

Отзывов о программе FolderChangesView 2.27 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 