OSForensics

Everything 1.4.1.935 Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы, AllDup 4.4.14 AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере Duplicate Cleaner 4.1.2 Free Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые

WizTree 3.31 WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске SearchMyFiles 3.06 SearchMyFiles - неплохая альтернатива стандартному средству Windows "Поиск файлов и папок". Программа позволяет легко искать файлы в Вашей системе по таким RecentFilesView 1.32 RecentFilesView - небольшая системная утилита для просмотра всех файлов, которые в последнее время открывались на компьютере