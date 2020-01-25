OSForensics для Windows

OSForensics 7.1.1005

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание OSForensics 7.1.1005Описание   Скачать OSForensics 7.1.1005СКАЧАТЬ (132,44 Мб) Скриншоты OSForensics 7.1.1005Скриншоты (5)   Статистика OSForensics 7.1.1005Статистика   Отзывы о OSForensics 7.1.1005Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

OSForensics - мощный пакет утилит для компьютерной экспертизы. Предназначена для поиска и анализа различных данных в системе. Позволяет восстанавливать данные, проводить поиск утерянных файлов, просматривать следы активности пользователя за компьютером и т.д.

Возможности программы:

  • Расширенный поиск следов интернет-активности, удаленных файлов, несоответствия типа данных, сохраненных паролей и т.д.
  • Поиск в почтовых клиентах.
  • Сканирование жестких дисков на предмет наличия файлов, чье содержимое будет не соответствовать конечному расширению.
  • Создание цифровых подписей, в которых хранится информация о всех найденных на жестком диске файлах.
  • Сбор детальной информации об аппаратном и программном обеспечении компьютера.
  • Просмотр недавно использованных документов.
  • Просмотр и сохранение копии содержимого оперативной памяти.
  • Извлечение сохраненных логинов и паролей из браузеров, в том числе Internet Explorer, Firefox, Chrome и Opera.
  • Создание хэшей.
  • Интегрированный инструмент OSFMount, с помощью которого можно монтировать образы дисков самых известных форматов.
Что нового в OSForensics 7.1.1005?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
OSForensics
OSForensics
OSForensics
OSForensics
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 100
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов - Мониторинг
ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

Everything 1.4.1.935

Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,

AllDup 4.4.14

AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере

Duplicate Cleaner 4.1.2 Free

Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые

WizTree 3.31

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске

SearchMyFiles 3.06

SearchMyFiles - неплохая альтернатива стандартному средству Windows "Поиск файлов и папок". Программа позволяет легко искать файлы в Вашей системе по таким

RecentFilesView 1.32

RecentFilesView - небольшая системная утилита для просмотра всех файлов, которые в последнее время открывались на компьютере

скачать Adguard

Отзывы о программе OSForensics

Portes про OSForensics 1.1.1002 [07-07-2012]

Вместо "здрасте" программа предложила перейти на Pro-версию. А вот Free-версия меня особо не впечатлила: прога такого рода должна быть портабельной, а вот ставить её рядовому юзверю смысла нет. В бесплатной версии набор функций очень мал.
3 | 3 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 