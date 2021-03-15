StrokesPlus для Windows
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.4.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|StrokesPlus
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 935 | Статистика
|Размер:
|17,55 Мб
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StrokesPlus - бесплатная утилита, добавляющая в ОС Windows функцию управления приложениями при помощи жестов мыши. Программа предлагает пользователю как встроенный набор жестов (позволяющий сворачивать, разворачивать и закрывать окна, переключаться между запущенными приложениями, управлять медиаплеером и многое другое), так и возможность создания собственных жестов и редактирования существующих. По умолчанию для выполнения жеста необходимо зажать правую кнопку мыши и выполнить определенное движение. Программа не требует инсталляции.
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Отзывы о программе StrokesPlus
Антон про StrokesPlus 2.8.3.3 [01-08-2015]
Прога отличная, только разобраться надо. Запуск файлов, открытие папок и куча других полезных ништяков, один косяк - всё на английском. Но по основным функциям быстро находятся пояснения в поиске
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