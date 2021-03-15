StrokesPlus для Windows

Описание
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Оценка: 4.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.4.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 935 | Статистика
Размер:17,55 Мб
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StrokesPlus - бесплатная утилита, добавляющая в ОС Windows функцию управления приложениями при помощи жестов мыши. Программа предлагает пользователю как встроенный набор жестов (позволяющий сворачивать, разворачивать и закрывать окна, переключаться между запущенными приложениями, управлять медиаплеером и многое другое), так и возможность создания собственных жестов и редактирования существующих. По умолчанию для выполнения жеста необходимо зажать правую кнопку мыши и выполнить определенное движение. Программа не требует инсталляции.

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Отзывы о программе StrokesPlus

Антон про StrokesPlus 2.8.3.3 [01-08-2015]

Прога отличная, только разобраться надо. Запуск файлов, открытие папок и куча других полезных ништяков, один косяк - всё на английском. Но по основным функциям быстро находятся пояснения в поиске
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