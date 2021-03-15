StrokesPlus - бесплатная утилита, добавляющая в ОС Windows функцию управления приложениями при помощи жестов мыши. Программа предлагает пользователю как встроенный набор жестов (позволяющий сворачивать, разворачивать и закрывать окна, переключаться между запущенными приложениями, управлять медиаплеером и многое другое), так и возможность создания собственных жестов и редактирования существующих. По умолчанию для выполнения жеста необходимо зажать правую кнопку мыши и выполнить определенное движение. Программа не требует инсталляции.