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AutoHideMouseCursor для Windows

AutoHideMouseCursor 2.77

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Описание AutoHideMouseCursor 2.77Описание   Скачать AutoHideMouseCursor 2.77СКАЧАТЬ (40 Кб) Скриншоты AutoHideMouseCursor 2.77Скриншоты (1)   Статистика AutoHideMouseCursor 2.77Статистика   Отзывы о AutoHideMouseCursor 2.77Отзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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AutoHideMouseCursor - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет автоматически скрывать курсор мыши через заданный пользователем интервал времени (от 2 до 100 сек.). Программа не требует инсталляции.

Что нового в AutoHideMouseCursor 2.77?
  • Обновлены языковые файлы
AutoHideMouseCursor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 373
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе AutoHideMouseCursor

Андрей про AutoHideMouseCursor 2.01 [27-06-2014]

"Очень хорошая прога,советую"
-спасибо, поржал!
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monowar про AutoHideMouseCursor 2.00 [24-05-2014]

Очень хорошая прога,советую
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