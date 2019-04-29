AutoHideMouseCursor

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"

CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и

StartIsBack++ 2.8.5

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7

Rainmeter 4.3 build 3298

Rainmeter - набор виджетов в стиле Windows 7, который можно редактировать в зависимости от своих предпочтений и потребностей. Программа отображает на рабочем столе

Process Monitor 3.52

Process Monitor - инструмент отслеживания для Windows. В режиме реального времени отображает активность файловой системы, реестра, а также процессов и потоков