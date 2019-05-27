Unlocker 1.9.2

Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он

IObit Unlocker 1.1.2.1

IObit Unlocker - утилита, с помощью которой можно легко разблокировать доступ к данным, занятых системными процессами или используемых другими приложениями.

SequoiaView 1.3

SequoiaView - Очень полезная программа, которая визуально, на одном экране, показывает всё содержимое жесткого диска (папки и файлы)