MeinPlatz для Windows

MeinPlatz 5.61

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Описание MeinPlatz 5.61Описание   Скачать MeinPlatz 5.61СКАЧАТЬ (528 Кб) Скриншоты MeinPlatz 5.61Скриншоты (1)   Статистика MeinPlatz 5.61Статистика   Отзывы о MeinPlatz 5.61Отзывы (0)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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MeinPlatz - небольшая бесплатная программа, которая сканирует жесткий диск ПК (или отдельные каталоги) и позволяет определить какие файлы и папки занимают больше всего места. Полученные данные можно экспортировать в разные форматы, как например XLS, HTM, CSV и TXT или вывести на печать. Также присутствует возможность группирования информации по занимаемому объему, времени создания, размеру, имени и пр.

Что нового в MeinPlatz 5.61?
  • Улучшения в работе программы
  • Обновлены языковые файлы
MeinPlatz
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 135
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе MeinPlatz

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