QuickTextPaste для Windows

QuickTextPaste 5.05

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Описание QuickTextPaste 5.05Описание   Скачать QuickTextPaste 5.05СКАЧАТЬ (142 Кб) Скриншоты QuickTextPaste 5.05Скриншоты (1)   Статистика QuickTextPaste 5.05Статистика   Отзывы о QuickTextPaste 5.05Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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QuickTextPaste - бесплатная утилита, которая позволяет пользователю может быстро и легко вставить заранее скопированный текст с помощью горячих клавиш. Программа не требует инсталляции.

Что нового в QuickTextPaste 5.05?
  • Улучшения в работе программы
  • Обновлены переводы
QuickTextPaste
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 564
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе QuickTextPaste

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