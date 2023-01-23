MultiMonitorTool для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 5 322 | Статистика
|Размер:
|204 Кб
MultiMonitorTool - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет комфортнее работать с несколькими мониторами. С помощью программы можно включать/отключать мониторы, устанавливать первичный монитор, сохранять и загружать конфигурацию всех мониторов, перемещать окна между мониторами и многое другое. Также присутствует возможность предварительного просмотра каждого монитора, поддерживается командная строка. Утилита не требует инсталляции.
- Исправлены ошибки
С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...
Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...
Volume² 1.1.7.449 / 1.1.8.458 beta
Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем...
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...
StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...
Windows Activation Key Viewer 1.2
Windows Activation Key Viewer - небольшая простенькая утилита для отображения ключа активации Вашей операционной системы Windows...
Отзывы о программе MultiMonitorTool
Admin
Отзывов о программе MultiMonitorTool 2.00 пока нет, можете добавить...