MultiMonitorTool - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет комфортнее работать с несколькими мониторами. С помощью программы можно включать/отключать мониторы, устанавливать первичный монитор, сохранять и загружать конфигурацию всех мониторов, перемещать окна между мониторами и многое другое. Также присутствует возможность предварительного просмотра каждого монитора, поддерживается командная строка. Утилита не требует инсталляции.