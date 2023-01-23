MultiMonitorTool для Windows

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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):2 / 5 322 | Статистика
Размер:204 Кб
MultiMonitorTool скриншот № 1

MultiMonitorTool - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет комфортнее работать с несколькими мониторами. С помощью программы можно включать/отключать мониторы, устанавливать первичный монитор, сохранять и загружать конфигурацию всех мониторов, перемещать окна между мониторами и многое другое. Также присутствует возможность предварительного просмотра каждого монитора, поддерживается командная строка. Утилита не требует инсталляции.

Что нового в MultiMonitorTool 2.00?
  • Исправлены ошибки
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