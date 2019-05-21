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Jellify для Android

Jellify 1.2.9 для Android

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Описание Jellify 1.2.9 для AndroidОписание   Скачать Jellify 1.2.9 для AndroidСКАЧАТЬ (5,73 Мб) Скриншоты Jellify 1.2.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Jellify 1.2.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Jellify 1.2.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Jellify - забавное приложение, благодаря которому можно вдохнуть жизнь в свои фотографии или изображения из Галереи и посмотреть, как они движутся. Пользоваться приложением очень просто:

  • Выберите из Галереи изображение или сделайте новую фотографию.
  • Коснитесь и перетащите части изображения, которые вы хотите видеть в движении, или используйте функцию автоматического определения лица.
  • После этого встряхните или наклоните устройство и наблюдайте, как изображение начинает двигаться.

Присутствует возможность деформировать изображение по своему желанию путем увеличения выбранных областей. Можно выбирать понравившиеся варианты и сохранять их на своем устройстве или делиться особо смешными анимациями в GIF или видео формате.

Jellify
Jellify
Jellify
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Jellify

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