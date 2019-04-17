|
Debut Video Capture 5.41
|
|
|
|Оцените программу!
4.36 из 5, всего оценок - 41
|
- Рейтинг программы - 4.36 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Debut Video Capture - удобный инструмент для захвата видео с экрана ПК, web-камеры, сетевой IP-камеры и других подключенных видеоустройств (например ТВ-тюнеров), и последующего сохранения результата на жестком диске в форматах avi, wmv, flv, mpg, 3gp, mp4, mov и других (в том числе для различных портативных устройств, включая iPhone, PSP, PS3, Xbox360, iPod). Можно осуществлять захват видео как отдельного окна, так и выделенной области или всего экрана.
Присутствует возможность настройки кодирования, изменения размера видео, добавления текстовых надписей, регулировки яркости, контрастности и гаммы, применения фильтров (сепия, негатив и пр.), подсветка курсора мыши, прокрутка записываемого окна, запись по расписанию, поддержка "горячих" клавиш и многое другое.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Видео захват"
Fraps 3.5.99
Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК
VirtualDub 1.10.4
VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).
Bandicam 4.4.0.1535
Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое управление с настраиваемыми параметрами записи. Поддерживает работу со
MyCam 2.3
MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате
ContaCam 9.0.9
ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции
AVS Video Recorder 2.6.1.94
AVS Video Recorder - бесплатный и удобный в эксплуатации инструмент, с помощью которого можно легко осуществлять захвата видео с DV и VHS камер, веб-камер,
|
|
Отзывы о программе Debut Video Capture
Всеволод про Debut Video Capture 5.01 [11-03-2018]
Люди, для удаления попробуйте через CCleaner заходите во вторую вкладку нажимаете удаление программ(или чтот типо этого) ищите Дебют и нажимаете деинсталлировать! И удаляете его! Думаю поможет!
| | Ответить
Рэпчик про Debut Video Capture 4.09 [11-01-2018]
Не могу удалить её, как влитая сидит. Как установить то вы рассказали, теперь расскажите как избавиться от неё.
| | Ответить
Petr про Debut Video Capture 2.26 [26-02-2016]
Искал что либо по вопросу видео захвата для оцифровки видеокассет, перепробовал разной лабуды, однако эта прога оказалась лучше других. Пишет как надо и настраивается отлично.Мне понравилась.
| | Ответить
Nick про Debut Video Capture 2.14 [07-07-2015]
фиг знает. но по ходу, это -демо версия
| | Ответить
Владимир про Debut Video Capture 2.12 [21-04-2015]
скачал, запустил, норм сохраняет видео с вебки. т.к. нужно было запилить видос в реальном времени с вебки. чтобы преподы могли читать лекции и выкидывать в мудл. норм. для этих нужд хватает.
3 | | Ответить
|Читать все отзывы (13) / Добавить отзыв
|