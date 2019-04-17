Debut Video Capture - удобный инструмент для захвата видео с экрана ПК, web-камеры, сетевой IP-камеры и других подключенных видеоустройств (например ТВ-тюнеров), и последующего сохранения результата на жестком диске в форматах avi, wmv, flv, mpg, 3gp, mp4, mov и других (в том числе для различных портативных устройств, включая iPhone, PSP, PS3, Xbox360, iPod). Можно осуществлять захват видео как отдельного окна, так и выделенной области или всего экрана.

Присутствует возможность настройки кодирования, изменения размера видео, добавления текстовых надписей, регулировки яркости, контрастности и гаммы, применения фильтров (сепия, негатив и пр.), подсветка курсора мыши, прокрутка записываемого окна, запись по расписанию, поддержка "горячих" клавиш и многое другое.