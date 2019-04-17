Debut Video Capture для Windows

Debut Video Capture 5.41

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Описание Debut Video Capture 5.41Описание   Скачать Debut Video Capture 5.41СКАЧАТЬ (2,31 Мб) Скриншоты Debut Video Capture 5.41Скриншоты (3)   Статистика Debut Video Capture 5.41Статистика   Отзывы о Debut Video Capture 5.41Отзывы (13)  
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4.36 из 5, всего оценок - 41
  • Рейтинг программы - 4.36 из 5
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Debut Video Capture - удобный инструмент для захвата видео с экрана ПК, web-камеры, сетевой IP-камеры и других подключенных видеоустройств (например ТВ-тюнеров), и последующего сохранения результата на жестком диске в форматах avi, wmv, flv, mpg, 3gp, mp4, mov и других (в том числе для различных портативных устройств, включая iPhone, PSP, PS3, Xbox360, iPod). Можно осуществлять захват видео как отдельного окна, так и выделенной области или всего экрана.

Присутствует возможность настройки кодирования, изменения размера видео, добавления текстовых надписей, регулировки яркости, контрастности и гаммы, применения фильтров (сепия, негатив и пр.), подсветка курсора мыши, прокрутка записываемого окна, запись по расписанию, поддержка "горячих" клавиш и многое другое.

Debut Video Capture
Debut Video Capture
Debut Video Capture
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $27.96
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 28 971
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Захват экрана
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Отзывы о программе Debut Video Capture

Всеволод про Debut Video Capture 5.01 [11-03-2018]

Люди, для удаления попробуйте через CCleaner заходите во вторую вкладку нажимаете удаление программ(или чтот типо этого) ищите Дебют и нажимаете деинсталлировать! И удаляете его! Думаю поможет!
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Рэпчик про Debut Video Capture 4.09 [11-01-2018]

Не могу удалить её, как влитая сидит. Как установить то вы рассказали, теперь расскажите как избавиться от неё.
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Petr про Debut Video Capture 2.26 [26-02-2016]

Искал что либо по вопросу видео захвата для оцифровки видеокассет, перепробовал разной лабуды, однако эта прога оказалась лучше других. Пишет как надо и настраивается отлично.Мне понравилась.
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Nick про Debut Video Capture 2.14 [07-07-2015]

фиг знает. но по ходу, это -демо версия
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Владимир про Debut Video Capture 2.12 [21-04-2015]

скачал, запустил, норм сохраняет видео с вебки. т.к. нужно было запилить видос в реальном времени с вебки. чтобы преподы могли читать лекции и выкидывать в мудл. норм. для этих нужд хватает.
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