ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции. Поддерживает многооконность, детектор движения, видеологирование и многое другое. Предоставляет возможность установить видеонаблюдение за офисом, кабинетом или комнатой. Также можно использовать для просмотра фотографий.
Особенности:
Возможность 24 часовой записи видео.
Включение камеры и запись при запуске приложений и т.п.
Загрузка записанного видео на FTP или отправление его по электронной почте.
Нетребовательность к ресурсам самой системы.
Зафиксированные события демонстрируются в веб-интерфейсе приложения в виде анимационных миниатюр.
Указание размера зоны для определения движения, установка значения чувствительности, задание временного промежутка, в течение которого камера будет анализировать движение.
Встроенный веб-сервер с защитой паролем позволяет организовать дистанционный контроль из любой точки без дополнительного ПО через Интернет или интранет.
Отслеживание истории.
Поддержка веб-камеры, WDM, VfW, DV устройства и сетевые камеры (IP камеры).
Неограниченная установка параллельных камер.
Может быть запущена в качестве службы Windows.
Запись звука для режима видеонаблюдения.
Возможность редактирования снимков и рекомпрессии AVI файлов.
AVS Video Recorder - бесплатный и удобный в эксплуатации инструмент, с помощью которого можно легко осуществлять захвата видео с DV и VHS камер, веб-камер,
Отзывы о программе ContaCam
Yar про ContaCam 9.7.0 [04-09-2019]
Функцый нет потому-что это очень старая версия. 2 | 2 | Ответить
Юрий про ContaCam 9.0.5 [23-12-2018]
ContaCam 9.0.5 - плохо переделанная версия. Отсутствует много функций управления. Такое впечатление что девятую версию делали под кайфом - ОТСТОЙ. …. Все версии ContaCam до 7.0.0 сделаны без нареканий и работают супер. Пользуюсь ContaCam еще с первых версий. 2 | 2 | Ответить
Pavel про ContaCam 5.5.0 [07-04-2017]
Лучшая прога для видеонаблюдения! И бесплатно! Делалась как-раз для IP камер, сначала нужно настроить сами камеры через их интерфейс, потом добавлять в прогу по ай-пи адресу, записи смотреть можно по локалке и через инет! 2 | 3 | Ответить
Roman про ContaCam 5.5.0 [05-03-2017]
Скачал с сервера софтпортала, всё на русском, без проблем. Нужно было подключить видеорегистратор (автомобильный) в режиме вебкамеры. Думал не пойдет, но всё запустилось без дров (на виндовс7). Мне прога понравилась. 2 | 2 | Ответить
Shumm про ContaCam 5.0.5 [22-03-2016]
Если Вы позиционируете эту софтину для IP камер - то сделайте изначально сканирование сети и только потом локальные USB. Где включается сканирование сети я так и не нашел. Задумка не плохая, но данная настройка рассчитана на локальные устройства.
Интуитивно интерфейс - запутанный.
Основные сетевые настройки спрятаны.
Оценка - ХРЕНЬ ! 2 | 2 | Ответить