ContaCam для Windows

ContaCam 9.9.9

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ContaCam 9.9.9Описание   Скачать ContaCam 9.9.9СКАЧАТЬ (13,85 Мб) Скриншоты ContaCam 9.9.9Скриншоты (5)   Статистика ContaCam 9.9.9Статистика   Отзывы о ContaCam 9.9.9Отзывы (14)  
Оцените программу!
4.17 из 5, всего оценок - 43
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции. Поддерживает многооконность, детектор движения, видеологирование и многое другое. Предоставляет возможность установить видеонаблюдение за офисом, кабинетом или комнатой. Также можно использовать для просмотра фотографий.

Особенности:

  • Возможность 24 часовой записи видео.
  • Включение камеры и запись при запуске приложений и т.п.
  • Загрузка записанного видео на FTP или отправление его по электронной почте.
  • Нетребовательность к ресурсам самой системы.
  • Зафиксированные события демонстрируются в веб-интерфейсе приложения в виде анимационных миниатюр.
  • Указание размера зоны для определения движения, установка значения чувствительности, задание временного промежутка, в течение которого камера будет анализировать движение.
  • Встроенный веб-сервер с защитой паролем позволяет организовать дистанционный контроль из любой точки без дополнительного ПО через Интернет или интранет.
  • Отслеживание истории.
  • Поддержка веб-камеры, WDM, VfW, DV устройства и сетевые камеры (IP камеры).
  • Неограниченная установка параллельных камер.
  • Может быть запущена в качестве службы Windows.
  • Запись звука для режима видеонаблюдения.
  • Возможность редактирования снимков и рекомпрессии AVI файлов.
Что нового в ContaCam 9.9.9?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
ContaCam
ContaCam
ContaCam
ContaCam
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)14 / 46 142
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Вебкамера - Внешние устройства
ТОП-сегодня раздела "Видео захват"
 

Fraps 3.5.99

Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК

MyCam 2.5

MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате

VirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

oCam Screen Recorder 515.0

oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране монитора, с возможностью выбора размера окна, необходимых кодеков и

Bandicam 4.5.8.1673

Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое управление с настраиваемыми параметрами записи. Поддерживает работу со

AVS Video Recorder 2.6.1.94

AVS Video Recorder - бесплатный и удобный в эксплуатации инструмент, с помощью которого можно легко осуществлять захвата видео с DV и VHS камер, веб-камер,

скачать Adguard

Отзывы о программе ContaCam

Yar про ContaCam 9.7.0 [04-09-2019]

Функцый нет потому-что это очень старая версия.
2 | 2 | Ответить

Юрий про ContaCam 9.0.5 [23-12-2018]

ContaCam 9.0.5 - плохо переделанная версия. Отсутствует много функций управления. Такое впечатление что девятую версию делали под кайфом - ОТСТОЙ. …. Все версии ContaCam до 7.0.0 сделаны без нареканий и работают супер. Пользуюсь ContaCam еще с первых версий.
2 | 2 | Ответить

Pavel про ContaCam 5.5.0 [07-04-2017]

Лучшая прога для видеонаблюдения! И бесплатно! Делалась как-раз для IP камер, сначала нужно настроить сами камеры через их интерфейс, потом добавлять в прогу по ай-пи адресу, записи смотреть можно по локалке и через инет!
2 | 3 | Ответить

Roman про ContaCam 5.5.0 [05-03-2017]

Скачал с сервера софтпортала, всё на русском, без проблем. Нужно было подключить видеорегистратор (автомобильный) в режиме вебкамеры. Думал не пойдет, но всё запустилось без дров (на виндовс7). Мне прога понравилась.
2 | 2 | Ответить

Shumm про ContaCam 5.0.5 [22-03-2016]

Если Вы позиционируете эту софтину для IP камер - то сделайте изначально сканирование сети и только потом локальные USB. Где включается сканирование сети я так и не нашел. Задумка не плохая, но данная настройка рассчитана на локальные устройства.
Интуитивно интерфейс - запутанный.
Основные сетевые настройки спрятаны.
Оценка - ХРЕНЬ !
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (14) / Добавить отзыв
 